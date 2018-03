Her er de siste bildene av Martine Vik Magnussen

Martine Vik Magnussen ble ifølge politiet voldtatt og drept i en kjeller midt i sentrum av London fredag 14. mars 2008.

Milliardærsønnen Farouk Abdulhak har i de ti årene som er gått, vært etterlyst, mistenkt for drapet. Han er politiets eneste mistenkte.

Overvåkingsvideoen som Scotland Yard nå frigir, viser Martine Vik Magnussen og studiekameraten Farouk Abdulhak forlate nattklubben Maddox i Mayfair i London 14. mars 2008.

DREPT: 23 år gamle Martine Vik Magnussen ble funnet drept i London etter at hun ikke kom hjem fra en tur på byen med venner natt til 14. mars 2008. Foto: Privat / Reuters

Politiet mener den norske studenten ble voldtatt og drept av Abdulhak den natten.

I dag, ti år etter drapet, skal den norske 23-åringen minnes med ulike markeringer i den britiske hovedstaden. Hennes far, Odd Petter Magnussen, er i London og skal delta på minnemarkeringer både ved universitetet hvor Martine studerte, og ved bygården hvor hun ble funnet drept.

Kom ikke hjem fra tur på byen

Martine Vik Magnussen, som var student ved Regents College i London, ble meldt savnet av venninnene da hun ikke kom hjem etter byturen natt til 14. mars 2008.

Hun var sist sett på Maddox ved 03-tiden. Vitner fortalte at hun hadde forlatt utestedet sammen med Farouk Abdulhak, slik de frigitte overvåkingsbildene nå viser.

To døgn senere, søndag 16. mars 2008, fant politiet Magnussen død i kjelleren i den fasjonable bygården i Great Portland Street, hvor Abdulhak disponerte en leilighet.

– Dette er et tragisk tap av en ung kvinnes liv. Hun hadde kommet til London for å studere og hadde hele fremtiden foran seg. Hun var en veldig populær, ung jente med mange venner og hadde en sprudlende personlighet. Hennes familie får støtte av politiet i denne forferdelige tiden, sa Jessica Wadsworth, som ledet etterforskningen den gangen, da Martine var funnet.

MISTENKT: Farouk Abdulhak er mistenkt for å ha voldtatt og drept Martine Vik Magnussen. Han har vært på flukt siden Martine ble meldt savnet i mars 2008.

Flyktet med farens privatfly

Samtidig etterlyste britisk politi mannen som var sammen med Martine den kvelden hun forsvant: Farouk Abdulhak.

Da hadde Abdulhak allerede forlatt landet. Han fløy ut av Storbritannia dagen etter at Martine forsvant og flyktet via Egypt til hjemlandet Jemen.

Britisk politi har siktet ham for å ha voldtatt og drept Magnussen og etterlyst ham via Interpol.

Men ti år etter drapet er Abdulhak fortsatt på frifot. Årsaken er at verken Storbritannia eller Norge har en utleveringsavtale med Jemen.

Har ikke gitt opp å få stilt Farouk Abdulhak for retten

Britisk politi har likevel ikke gitt opp å få stilt ham for retten.

Martines far Odd Petter Magnussen er i London i forbindelse med tiårsdagen for drapet på datteren. I går møtte han blant andre den britiske ministeren Alistair Burt med ansvar for Midtøsten og Nord-Afrika.

– Det har gått et tiår, og jeg er veldig glad for at Mr. Magnussen vil komme hit og markere tiårsdagen. Jeg mener det er viktig for saken å ha Magnussen med på laget for å prlve å flytte saken fremover mot rettferdighet, sa etterforskningsleder Andrew Partridge til NRK.

Målet har vært å overbevise Farouk Abdulhaks far, Shaher Abdulhak (80), en av Jemens rikeste forretningsmenn, om å utlevere sønnen.

Den drapssiktede sønnen har levd under farens beskyttende vinger siden 2008, men Shaher Abdulhak har selv sagt at han ikke kan bidra med å stille sønnen for retten.

Fra før er det kjent at flere internasjonale selskaper og storkonsern, som Coca-Cola, Daimler-Benz og Phillips, i løpet av de siste årene har brutt samarbeidet og forretningene med Shaher Abdulhak.