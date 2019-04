Kvinne drepen i opptøyar i Nord-Irland

Rundt midnatt blei politibilar angripne med brannbombar i Creggan-området i den nord-irske byen.

Fleire skot skal ha blitt fyrt av i det som blir skildra som opptøyar, ifølge BBC. Bilde viser maskerte menn som kastar gjenstandar på politiet.

– Vi kan dessverre stadfeste at ei 29 år gammal kvinne er drepen som følgje av skot som blei fyrt av i Creggan. Vi ser på dette som ei terrorhending og har sett i gang drapsetterforsking, skriv politiinspektør Mark Hamilton på Twitter.

Ukjent motiv

Det er førebels ikkje kjent kven som står bak hendinga eller kva motivet er, men åtaket skjer berre få dagar før irske republikanarar er venta å halde ei ulovleg demonstrasjon måndag.

Det er ikkje stadfesta frå offisielt hold at irske republikanarar står bak angrepet.

Det er også komme meldingar om at opptøyane blei løyst ut som følgje av politirazziaer mot fleire private heimar i Mulroy Park og Galliagh-området.

Fordømmer angrepet

Derrys viseborgarmeister Gary Middleton i det nord-irske unionistpartiet DUP fordømmer hendinga.

– Motbydelege valdshendingar i Creggan i natt. Terroristane som er ansvarlege, må fjernast frå våre gater, skriv han på Twitter.

Også i fjor var det liknande opptøyar i Derry, da rundt 70 brannbomber blei kastet mot politiet.

Derry har historisk vore et midtpunkt for den blodige konflikten i Nord-Irland som starta i 1969, også kjent som The Troubles.

Konflikten utspilte seg mellom katolske republikanarar som ønsker at Nord-Irland skulle bli del av et foreint Irland, og protestantiske «lojalistar» som ville behalde tilhøyrsla til Storbritannia.