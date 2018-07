Kvinne arrestert etter å ha klatret opp på Frihetsgudinnen

Kvinnen klatret opp i statuen, som er et symbol på frihet og demokrati, på USAs nasjonaldag 4. juli og førte til at politiet evakuerte Liberty Island.

HENTET NED: Etter fire timer rundt 30 meter over bakken, ble kvinnen pågrepet av politiet i New York. Foto: Jose Romero / AFP

Ifølge flere amerikanske medier skal kvinnen ha demonstrert mot å splitte migrantfamilier.

Myndighetene skal i flere timer ha forsøkt å overtale kvinnen, som satt i foldene i Frihetsgudinnens drakt, til å komme ned. Til slutt kom imidlertid to politimenn iført klatreutstyr opp til kvinnen hvor de pågrep henne.

Ifølge en anonym politikilde til CNN skal kvinnen ha sagt at hun ikke ville komme ned fra statuen før alle migrantbarna er sluppet fri.

Protest

Trump og hans ministre insisterte fra april til 20. juni på at de ikke har hatt noe annet valg enn å skille familier på grensen til Mexico, gitt at alle som krysser grensen til USA ulovlig nå skal straffeforfølges. Dette er en del av regjeringens nye nulltoleranse-praksis.

Fordi barn i USA ikke kan fengsles sammen med sine foreldre, har de blitt plassert i egne mottak. 20. juni skrev imidlertid Trump under på en presidentordre om å stanse den omstridte praksisen.

Flere av de splittede migrantfamiliene har ikke blitt gjenforent ennå.

– Ikke planlagt

Tidligere onsdag holdt organisasjonen Rise and Resist en demonstrasjon på Liberty Island hvor slagordet var: «Avskaff ICE!». ICE er det amerikanske immigrasjonsverket.

Kvinnen skal ifølge AP ha deltatt i demonstrasjonen, før hun valgte å demonstrere mer på egen hånd.

Et medlem av Rise and Resist, Jay W. Walker, sier til AP at organisasjonen ikke visste om at hun ville klatre opp på statuen, og at dette ikke var en del av den planlagte demonstrasjonen.

I helgen var det demonstrasjoner flere steder i USA. Demonstrantene krevde at gjenforeningen skjer raskt og at Trump opphever innreiseforbudet fra muslimske land.

På den amerikanske nasjonaldagen i fjor hengte demonstranter opp et gigantisk banner med teksten: «Velkommen flyktninger»