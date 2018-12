Krypskytter dømt til å se Bambi

Krypskytteren er dømt til ett års fengsel, etter at han sammen med flere familiemedlemmer, er tatt for å ha skutt hundrevis av hjort ulovlig, skriver The Washington Post.

– Hjortene var kun trofébytte, skutt ulovlig, oftest nattetid. Kroppene ble lagt igjen mens hodene ble tatt med, sa påtalemyndighetens representant Don Trotter i Lawrence County, som ligger sørvest i delstaten, og fikk medhold av dommeren.

I tillegg til bøter og den «ordinære» fengselsstraffen, er den 29 år gamle mannen idømt en noe spesiell tilleggsstraff. Han må se tegneseriefilmen Bambi minst en gang i måneden.

Tegneseriemakeren Walt Disney udødeliggjorde historien om den unge hjortekalven hvis mamma skytes av krypskyttere.

Den første filmvisningen skal skje før eller lillejulaften, ifølge dommer Robert George, og deretter minst en gang per måned.

Etterforskning i flere delstater

I tillegg er både mannen selv, hans far og to brødre fradømt retten til å jakte, fange og fiske for alltid, ifølge The Washington Post.

Både faren og brødrene har også blitt dømt til store bøter og fengselsstraff, men mildere enn 29-åringen. En mann som bisto familien er i tillegg dømt i saken, som er en av de største krypskyttersakene i delstatens historie

Også 14 andre personer i Missouri må vente seg et oppgjør i retten for ulovlig jakt som følge av en ni måneder lang og systematisk etterforskning, som har omfattet delstatene Missouri, Kansas og Nebraska i tillegg til nabolandet Canada.

Etterforskningen mot krypskytteren som nå må tvangse Bambi og hans far og brødre startet allerede på slutten av 2015, da det kom et anonymt tips om omfattende ulovlig hjortejakt i distriktet Lawrence County.