– Jeg overlater tronen til min sønn, kronprins Frederik, sa dronning Margrethe i sin nyttårstale.

Kronprins Frederik er født i 1968, og er dermed 55 år gammel. Han er eldste sønn av dronningen og prins Henrik, og bror til prins Joachim.

Nå må han gjøre seg klar for å bli konge av Danmark. Han kone, kronprinsesse Mary, får tittelen dronning. Han blir da kong Frederik X, mens hans 18 år gamle sønn Christian blir ny kronprins.

Når Kronprins Frederik tar over som konge av Danmark 14. januar, blir Kronprinsesse Mary (til venstre) dronning. Foto: Michel Spingler / Ap

– Annerledes person

Trond Norén Isaksen er historiker og kongehusekspert. Han tror kronprins Frederik kommer til å bli veldig godt tatt imot av det danske folket, når sjokket over dronningens avgang har lagt seg.

– Han er en veldig annerledes person enn dronningen. Hun er en intellektuell og kunster, mens han er en litt mer vanlig fyr. Han er en jovial type som har lett for å møte folk i øyehøyde, seier Isaksen

Trond Norén Isaksen er historiker og kongehusekspert. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Idrett har vært en av hjertesakene. Kronprinsen startet Royal Run for noen år siden, en stafett for å få folket til å mosjonere.

– Så har han gjort det som er veldig viktig, gjort et veldig godt valg av kronprinsesse. Hun er velutdannet og hadde egen karriere. Det er en styrke, de to vil utfylle hverandre. Det er viktig å være to.

Han trekker fram at kronprinsesse Mary er veldig populær blant folk.

– At han er gift med Mary er hans største styrke, ut ifra hennes popularitet og behovet for å ha noen å støtte seg til.

Må forme rollen

I Danmark har monarkiet, som i Norge, stor støtte blant folk.

– Han overtar et monarki med stor oppslutning. Han har også vært en populær kronprins. Det har tidvis stormet litt rundt han, men han har jo gått i denne skolen hele livet. Det er en tronarving sin bane, så han har visst at han før eller siden skulle inn i rollen, sier Vilde Heljesen, som jobber med kongestoff i NRK.

Kronprins Frederik av Danmark går i mål på Birkebeineren Skistadion på Lillehammer under Birkebeinerrennet 2016. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Hun sier det er mye snakk om at det finnes en slags dreiebok for hvordan man skal utføre jobben, og hva man skal gjøre når man kommer inn.

– Men det er også slik at en ny monark for en ny tid for må forme rollen i takt med tiden og sin egen personlighet, sier Heljesen.

Kronprinsen har både militær og sivil utdannelse, og ble i 2015 utnevnt til både kontreadmiral og generalmajor. Han har studert statsvitenskap både ved universitetet i Århus og Harvard University i USA