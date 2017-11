Krangel førte trolig til terroralarm i London

I tillegg til å ha offentliggjort bilder fra overvåkingskameraer av de to mennene, ønsker politiet å snakke med personer som befant seg på stasjonen under evakueringen, melder BBC.

Politiet mener det var en krangel mellom to menn på en T-banestasjon før alarmen gikk og ønsker å snakke med de to, skriver politiet i en pressemelding.

16 personer ble behandlet for skader etter at de flyktet fra stasjonen som følge av meldinger om at det var løsnet skudd på T-banestasjonen Oxford Circus.

Politiet gikk raskt ut og sa at de håndterte meldingene som en mulig terrorhendelse. Tungt bevæpnet politi rykket ut, og folk ble bedt om å holde seg innendørs og unngå Oxford Circus og Regent Street.

Mange som var ute og handlet, søkte tilflukt i butikker i de travle handlegatene.

Det er imidlertid ikke funnet bevis for at det ble avfyrt skudd, og alarmen ble avblåst halvannen time etter at politiet fikk de første meldingene om skyting.

– Tusen takk for overbærenheten denne kvelden, og takk til kolleger fra alle nødetatene som rykket raskt ut, helt i tråd med våre godt forberedte planer, sier politioverbetjent Martin Fry i London-politiet, som uttrykker forståelse for at slike hendelser kan skape frykt hos folk.