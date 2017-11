Væpnet politiaksjon i populært turistområde i London

Bevæpnet politi rykket ut til «en hendelse» ved Oxford Circus T-banestasjon i London rundt fredag ettermiddag. Denne og stasjonen Bond Street like ved ble evakuert.

Bevæpnet politi kom raskt til stedet, og ifølge BBC kom det meldinger om at folk løper bort fra stedet i panikk.

Politiet ba folk unngå området og opplyste at de håndterte situasjonen som om det er snakk om en terrorrelatert hendelse.

Like etter klokken halv sju, norsk tid opplyser politiet imidlertid at det ikke er funnet bevis på at det faktisk er avfyrt skudd.

Lettere skadd kvinne

Det er heller ikke meldinger om at noen mistenkte er pågrepet. Ifølge London-politiet har det ikke kommet meldinger om skadde, bortsett fra en kvinne som pådro seg en mindre skade da hun forlot Oxford Circus-stasjonen.

Restaurantgjester i området blir bedt om å holde seg innendørs. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Samtidig viser en rekke videoer i sosiale medier at folk i området løper i panikk. NRK-medarbeider Veronica Westhrin var fredag på en av restaurantene i det populære turistområdet, der gjester blir bedt om å holde seg innendørs.

Et øyevitne sier til Reuters at området rundt stasjonen er blitt ryddet for folk og trafikk. Brannmannskaper er også på vei til åstedet, ifølge øyevitnet.

Åpnet stasjoner

Londons transportmyndigheter meldte tidligere fredag at togene ikke stoppet på Oxford Circus, og at det skyldes en uspesifisert hendelse.

Like før klokken sju, norsk tid, opplyser transportmyndighetene i London at T-banestasjonene Oxford Circus og Bond Street er åpnet igjen, melder Reuters.

