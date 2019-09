Kraftig jordskjelv i Albania

Episenteret til jordskjelvet var rundt 30 kilometer vest for Tirana, melder det amerikanske jordskjelvsenteret USGS, skriver nyhetsbyrået Reuters.



Det er ikke meldt om noen omkomne etter skjelvet, men ifølge den lokale nettavisen Balkanweb er to personer skadet i landsbyen Helmes, ti kilometer fra Tirana.



Albanske medier melder om at flere titall mennesker er kommet til legevakt med skader. Ifølge den statlige kringkastingen RTSH er 37 mennesker skadd, mens nettstedet Shqiptarja melder om 51.

– Kjente rystelser i Tirana

Foto: Global355

I etterkant av skjelvet skal folk ha løpt ut i gatene i hovedstaden Tirana. Bilder fra Instituttet for geologi i Tirana viser omfattende skader etter skjelvet. Det albanske forsvarsdepartementet melder at skjelvet på 5,8 kunne merkes ved hele vestkysten og helt øst i landet.

Episenteret var ved kystbyen Durres, under fire mil fra hovedstaden Tirana. Ifølge nyhetsbyråene har bygninger i byen fått omfattende skader. Det er også meldt om strømbrudd.