For første gang på flere måneder har landet der koronasmitten oppstod ingen registrerte covid-19-dødsfall i løpet av ett døgn. Det opplyser landets helsemyndigheter.

Dødstallene i Kina har vært fallende siden begynnelsen av mars, men viruset er fremdeles ute blant befolkningen.

Åpner sperringer i Wuhan

Fastlands-Kina hadde 32 nye bekreftede tilfeller det siste døgnet. Det er en nedgang fra 39 dagen før, ifølge Reuters.

Helsemyndighetene har også varslet at smittede uten symptomer et økende problem. Det vekker nå stor bekymring etter at strenge restriksjoner i første omgang ga et kraftig fall i antall nye smittetilfeller.

Samtidig planlegger myndighetene å åpne for at beboere i Wuhan får reise ut av byen i morgen, onsdag. De 11 millioner innbyggerne har vært innesperret i byen der utbruddet startet siden slutten av januar.

Flatere kurve i Australia

– Vi flater ut kurven, sier Brendan Murphy fra de australske helsemyndighetene på en pressekonferanse tirsdag.

Han sier landet har en imponerende reduksjon i antall nye smittede. Det er nå flere som friskmeldes enn som meldes smittede, mens 46 personer er døde.

Statsminister Scott Morrison ber alle holde seg hjemme i påsken for å unngå skrekkscenarioer knyttet til koronautbrudd, han sier hver delstat skal få egne regler.

Australia har hatt innreiseforbud siden 19. mars, og en rekke restriksjoner for næringslivet. De har forbud mot større forsamlinger, men holder fortsatt skolene åpne.

Biler i kø foran et test-telt for covid-19 på Bondi beach i Sydney. Foto: Loren Elliott / Reuters

Nedgang i Sør-Korea

Mandag meldte Sør-Korea om under 50 nye smittetilfeller i landet.

Sør-Korea, som har 52 millioner innbyggere, har greid å begrense koronasmitten, blant annet gjennom utstrakt overvåking. Ifølge myndighetene i landet ble smittetoppen nådd 29. februar.

Det siste døgnet er det påvist 47 nye smittetilfeller. Det bringer det samlede antallet smittede opp i 10.284 personer. Dødstallet steg med 3 til 186.

Forsiktig gjenåpning i Danmark

Mens Helseministeren i Norge har meldt at epidemien for øyeblikket er under kontroll har den danske statsministeren åpnet for en delvis og forsiktig gjenåpning av landet. Barnehager og skoler skal åpnes for de minste barna.

– Åpningen av skoler og institusjoner for de minste betyr at noen foreldre får mer arbeidsro hjemme, sier statsminister Mette Frederiksen.

Hun viser til at tallene går riktig vei, men understreker at danskene fortsatt må holde avstand, og at forsamlingsforbudet for grupper på over ti personer blir forlenget til midten av mai.

Men restauranter og kafeer forblir stengt og festivalen i Roskilde er avlyst, for forbudet mot store folkeansamlinger gjelder ut august.

