Konsert avlyst i Rotterdam etter terrortips

Ein bil med gassflasker blei funne nær eit konsertlokale i den nederlandske Rotterdam i kveld. Det opplyser ordføraren i byen, Ahmed Aboutaleb. Bilføraren er pågripen, og konsertlokalet er evakuert.

Konsertarrangøren skriv dette om avlysinga på heimesidene sine:

– Etter ordre frå politiet må vi avlyse konserten med Allah-Las i Maassilo i kveld. Det er ingen vits i å kome til Maassilo. Vi er lei for det som har skjedd, meir informasjon følger asap.

Tips frå Spania

Politiet i byen seier konserten med det amerikanske rockegruppa Allah-Las blei avlyst onsdag kveld på grunn av mogleg terror. Tipset kom frå spansk politi. Varebilen med gassflasker var også spanskregistrert, og føraren av bilen var også spansk.

Det er ikkje klart om politiet meiner det er ein samanheng mellom terroråtaka i Spania i førre veke og hendingane i Nederland onsdag kveld.

Nederlandske styresmakter seier dei held trusselnivået uendra på «reell», der de har vore i fleire år.

Ønska eit «heilagt» bandnamn

Vokalist i Allah-Las, Miles Michaud, fortalde den britiske avisa The Guardian at dei har fått negative tilbakemeldingar frå muslimar fordi dei har brukt Allah i bandnamnet. Foto: Dario Lopez-Mills / AP

I eit intervju med den britiske avisa The Guardian i fjor, fortalde Allah-Las bandnamnet er inspirert av namnet til rockegruppa Jesus and the Mary Chain. Dei valde å bruke Allah i namnet gi gruppa eit guddommeleg preg. Men dei seier at dei ikkje forstod at det kunne vere krenkande på muslimar.

Vokalist Miles Michaud fortalde avisa at dei hadde fått e-postar frå muslimar frå heile verda som sa dei ikkje likte namnet. Bandet brukar då å skrive tilbake for å forklare at dei har ærlege formål. Og då syntest dei fleste det var greitt.

California-bandet skal tidlegare ha avlyst ein konsert i Tyrkia på grunn av reaksjonar på namnet, skriv The Independent.

Bandet speler psykedelisk 60-talsrock, og har blitt samanlikna med band som The Doors, The Zombies og Beach Boys. Bandet spelte på festivalen Piknik i Parken i Oslo i juni i fjor.