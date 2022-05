Kokte semulegryn til babyen over stearinlys

I flere uker søkte Anna Zaitseva og hennes seks måneder gamle sønn tilflukt i tunnelene under stålverket Azovstal i Mariupol.

Nå er de to av 156 mennesker som ble evakuert fra stålverket i den ukrainske havnebyen i går.

– For å finne vann måtte vi forflytte oss mellom bygninger, forteller Zaitseva.

Da morsmelkerstatningen til hennes lille sønn tok slutt, kom de ukrainske soldatene med semulegryn som hun kokte over stearinlys, skriver The Guardian.

Evakueringen av sivile fra stålverket i Mariupol har vært et samarbeid mellom FN og Røde Kors. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier tirsdagens evakuering er et resultatet av lange forhandlinger og meklinger.

– I dag ankom 156 mennesker Zaporizjzja. Kvinner og barn. Endelig er disse menneskene helt trygge, sa Zelenskyj.

Størsteparten av havnebyen sør i Ukraina er nå kontrollert av russerne. Store deler av byen ligger i ruiner etter harde kamper de siste ukene.

De evakuerte fra Mariupol ankommer i busser. FN og Røde Kors sier de har evakuert over 100 mennesker fra stålverket i byen. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Kokte mat over stearinlys

Flere hundre sivile har søkt tilflukt i bunkere under stålverket mens kampene har pågått. Der har de vært beskyttet av ukrainske soldater som fortsatt holder stand.

Elyna Tsybulsjenko som tidligere jobbet på stålverket med kvalitetskontroll forteller at hun søkte ly der etter at hjemmet hennes ble ødelagt av bombing. Hun forteller at det å få vann inne i anlegget medførte en enorm risiko.

– De bombet hvert sekund. Alt ristet. Hunder bjeffet. Barn skrek, sier hun.

Men det vanskeligste var da de fikk vite at bunkeren ikke ville klare et direkte rakettangrep.

– Vi forstod at det bare ville være en massegrav og at ingen kunne redde oss under konstant angrep. Det ville være umulig å få reddet oss, sier hun.

Nye humanitære korridorer onsdag

Ukrainas visestatsminister, Iryna Veresjtsjuk, sier det er planlagt flere såkalte humanitære korridorer, altså evakuering av sivile, til byen Zaporizjzja i dag, hvis sikkerhetssituasjonen tillater det.

– De humanitære korridorene er planlagt fra Mariupol, Tokmak og Vasylivka, sa Veresjtsjuk, ifølge CNN.

Fasaden til Azovstal-stålverket. Her har hundrevis av sivile søkt tilflukt. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Flere luftangrep i natt

Ukrainske myndigheter har meldt om luftangrep sentralt og sørvest i landet.

Tirsdag kveld kom det meldinger om rakettangrep mot Lviv helt vest i landet, nær grensen til Polen. To mennesker skal ha blitt såret. Angrepet skal ha slått ut strømforsyningen i byen.

Ukrainske myndigheter har også meldt om angrep i den sentrale regionen Kirovohrad og den sørvestlige regionen Vinnytsia, som grenser mot Moldova, ifølge BBC.

Rakettangrep tirsdag slo ut strømforsyninger i Lviv, vest i Ukraina. Foto: STRINGER / Reuters

I tillegg har ukrainske myndigheter meldt om angrep i regionen Zakarpatska, som grenser mot Romania, Ungarn, Slovakia og Polen. Denne fjellregionen har til nå unngått angrep i krigen.

Russlands fokus har den siste tiden vært Ukrainas østlige regioner, men andre deler av landet blir fortsatt rammet av angrep. Tirsdag ble seks jernbanestasjoner angrepet, ifølge Ukrainas jernbaneselskap. Minst 14 tog ble forsinket som følge av angrepene, opplyser selskapets leder Oleksandr Kamysjin, ifølge NTB.

Jernbanenettverket i Ukraina har spilt en viktig rolle under krigen, både for å frakte folk, varer og militært utstyr.