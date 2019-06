Kledde seg ut som fransk forsvarsminister og stjal millioner

Svindelen, som pågikk i to år fra 2015 til 2017, omtales som en av de mest bisarre og vellykkede i moderne tid.

Den utrolige historien ble avdekket av det franske dokumentarprogrammet Envoyé Spécial på kanalen France2 tidligere i år, og nå er etterforskningen i gang for fullt.

Det hele startet gjerne med en telefon fra noen som hevdet å være en av Le Drians ansatte, og som ville arrangere en samtale med forsvarsministeren.

I første omgang foregikk disse samtalene også over telefon, men etter hvert ble det trappet opp med videokonferanser på Skype.

Da satt svindleren med en silikonmaske som skulle likne på Le Drian på det som så ut som et regjeringskontor, utstyrt med flagg og det offisielle portrettet av daværende president François Hollande.

Felles for disse videosamtalene var dårlig lyssetting, god avstand til kameraet og dårlig forbindelse.

Ba om hjelp til løsepenger

Formålet var å overtale rike personer, som omtales som «venner av Frankrike», til å hjelpe til med å betale løsepenger for journalister som etter sigende ble holdt som gisler av terrorister i Midtøsten.

Ettersom Frankrike formelt sett ikke betaler løsepenger til gisseltakere, insisterte svindleren på at pengene måtte sendes til en bank i Kina slik at de ikke kunne spores.

Mange av de potensielle ofrene skjønte at noe ikke stemte, og la på. Men flere bet på, og blant ofrene er eierne av vinslottet Château Margaux og ismaelittlederen Aga Khan, skriver BBC.

– Når jeg ser tilbake stiller jeg meg selv en rekke spørsmål. Men det så ut som ham, og han ba om min hjelp i nasjonens tjeneste. Det er skummelt. Hvis han hadde bedt om mindre penger, hadde jeg kanskje sagt ja, sier Guy-Petrus Lignac fra vindynastiet Petrus til France2.

Til sammen skal svindelen ha beløpet seg til 80 millioner euro, som tilsvarer drøyt 770 millioner kroner.

Over halvparten skal ha kommet fra en ikke navngitt tyrkisk forretningsmann, mens Aga Khan tapte 18 millioner euro.

– Alt ved denne historien er eksepsjonelt. De våget å ta identiteten til en sittende fransk minister. Så ringte de til direktører og statsledere verden rundt og ba om enorme summer. For en frekkhet! sier Le Drians advokat, Delphine Meillet.

Gilbert Chikli er tidligere dømt for svindel og hvitvasking. Foto: Oded Balilty / AP

Mistenker tidligere svindeldømt

Politiets hovedmistenkte skal være den tidligere svindeldømte fransk-israeleren Gilbert Chikli. Han sitter allerede i fengsel i Frankrike etter å ha blitt utlevert fra Ukraina, og er siktet for organisert svindel og identitetstyveri.

Chikli vokste opp nordøst i Paris, og ble i 2015 funnet skyldig i å svindle franske selskaper for penger ved å utgi seg for å være administrerende direktør. Han hadde imidlertid flyktet til Israel før han kunne pågripes, og Israel utleverer ikke egne statsborgere.

Han ble også tatt i et svindelforsøk mot den tunisiske regjeringen da han forsøkte å få dem til å betale for Tiger-helikoptre de ikke hadde bestilt. Den falske kontrakten ble avslørt før det ble aktuelt å betale kravet, som var på flere millioner euro.

Etter denne episoden mener etterforskerne at han rettet blikket mot «venner av Frankrike» som kunne tenkes å bidra til å betale løsepenger.

Ifølge Le Drians advokat ble over 20 personer forsøkt svindlet av den falske forsvarsministeren. Blant dem er en rekke forretningspersoner og direktører, afrikanske statsledere, erkebiskopen i Bordeaux og flere veldedige organisasjoner.

Gjerningsmannen skal ha gjort en tabbe da han forsøkte å svindle Senegals president Macky Sall. Han kjente nemlig Le Drian ganske godt, og luktet lunta da svindleren brukte den formelle formen «vous» (De) i stedet for «tu» (du).

Senegals president Macky Sall med Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: Francois Mori / AP

Etterforskes i flere land

Chikli ble arrestert i Ukraina på anmodning fra franske myndigheter i 2017. På telefonen hans fant politiet det de mener er bevis på at han skulle kjøpe en maske.

I ukrainsk fengsel skal han ha bestukket fengselsvakter til å skaffe ham et kjøleskap fullt av biff og vodka, noe han skrøt av i en video på sosiale medier, der han også kom med flere ukvemsord mot det franske rettssystemet.

Etter løslatelsen ble han sporenstreks arrestert igjen og utlevert til Frankrike. Etter at han var satt i varetekt i Frankrike, skal imidlertid flere ambassader ha meldt fra om liknende svindelforsøk.

I februar ble tre andre fransk-israelere arrestert i nærheten av Tel Aviv, og fransk politi tror nå de har stanset hele svindlerligaen. De tre nekter straffskyld.

En talsmann for israelsk Økokrim sier ifølge Times of Israel at saken etterforskes døgnet rundt i både Israel og Frankrike.

– Dette er en sak med internasjonale diplomatiske følger. Den har forårsaket en diplomatisk hendelse mellom våre to land, sier vedkommende.

Det er fortsatt uklart hvorfor Le Drian, som nå utenriksminister, ble valgt. Ifølge BBC mener politiet at det kan ha vært fordi han ville hatt ansvar for eventuelle utbetalinger av løsepenger, men også fordi han var langt mindre profilert enn andre i tilsvarende posisjoner.

Le Drian selv har ifølge France24 kalt svindelen imponerende, men understreker at man ikke slipper unna med å utgi seg for å være forsvarsministeren.