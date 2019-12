Kledd nakne og banket opp på grensen til EU

– Jeg er fattig, de fleste her er det, og vi skal til Italia eller andre steder for å prøve å tjene penger å sende hjem til familien så de får mat. Når politiet tar oss, får vi bank, og de tar fra oss jakker, sko, gensere, alt, sier en mann til NRK.

– Vi måtte gå tilbake igjen til leiren i bare undertøyet. Da gråter vi, sier en annen.

Kledd nakne og banket opp Du trenger javascript for å se video.

Lege Marte Egeland jobber på klinikken til Leger uten grenser i byen Bihac på bosnisk side av grensen. Hun sier de fører data på alle som kommer til dem, og da registrerer de også hva pasientene forteller om mishandling de er blitt utsatt for når de prøver å krysse grensen.

– De forteller oss at det er kroatisk grensepoliti som utøver volden. Rundt halvparten av dem som har blitt arrestert på grensen, og som kommer til oss, har blitt mishandlet, anslår Egeland.

Lege Marte Egeland jobber ved klinikken til Leger uten grenser i byen Bihac i Bosnia, der de hjelper flyktninger og migranter som ikke klarer å komme seg videre inn til EU. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Køen er lang utenfor klinikken. Hit kommer de som har forsøkt å forsere grensen, med brukne ribben og ansikts- og tannskader. Det går verst utover unge menn fra Afghanistan og Pakistan, for de blir regnet som økonomiske migranter.

– Dersom de blir tatt, blir de banket opp, kledd nakne og fratatt alt de eier. En sier han ble holdt lenge nede i en iskald elv av politiet, forteller Egeland i til NRK.

Bor på en søppelfylling

De er stuet sammen på en nedlagt søppelfylling i Bosnia, flyktninger og migranter som drømmer om et bedre liv på innsiden av EU. Her er nemlig døra til Europa stengt.

Flyktningleieren er plassert på en nedlagt søppelfylling i Bihac i Bosnia. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Mellom 6000 og 8000 flyktninger sitter til enhver tid fanget i Bosnia i leire som mangler det meste. De mangler mat, tepper og verdige sanitærforhold. Mange blir syke.

– Man blir veldig frustrert av å jobbe med folk som egentlig skulle vært ganske friske, men som blir syke på grunn av forholdene i leiren, sier Egeland.

Gjørme og eksplosjoner

Det er fare for metan­gass­eksplosjoner på søppelfyllingen der teltene er slått opp. Stedet hvor de henter ved for å holde varmen, er det nedgravd miner fra krigen på 90-tallet.

Opp mot 1000 personer bor i gjørmen her, alle er menn. De får to måltider om dagen og det er bare kaldt vann å vaske seg med. NRK får se stedet der de går på do, siden det mangler toaletter.

Migrantene viser NRK hvor de går på do, siden det ikke finnes noe toalett i leiren. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Om menneskene i leiren fortjener opphold eller ikke i et vestlig land, vil ikke Leger uten grenser ta stilling til, men de mener alle fortjener å bli behandlet med respekt.

NRK har ikke lykkes med å få en kommentar fra kroatiske eller bosniske myndigheter