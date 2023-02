Kjøpte jordskjelvsikker bolig – nå er hun savnet i ruinene

Med treningsrom, svømmebasseng og underjordisk garasje fremstilte byggherrene det nye komplekset kalt Rönesans-residensen, som en «bit av paradis» da det ble annonsert for salg i 2013.

De lovet også solid kvalitet, noe som var avgjørende for ungdomsskolelæreren Sevtap Karaabduloglu.

Hun tok opp lån og kjøpte en av de 249 leilighetene i den 12 etasjes høye bygningen, som inntil mandag forrige uke var et attraktivt sted.

Boligblokken før og nå. Skjermdump fra Facebook Foto: Skjermdump

Sevtap Karaabduloglu hadde opplevd jordskjelv før i Van. Den gang ble leiligheten hun leide helt ødelagt, og hun måtte bo i midlertidige boliger i månedsvis.

– Hun valgte derfor leiligheten med omhu, og leste alle rapporterte om bygget. At myndighetene hadde godkjent det som sikkert, gjorde utslaget, forteller fetteren hennes, Enes Duru, fra Hatay.

Han bor til vanlig i Istanbul, men har reist til byen ved grensen til Syria for å søke etter henne.

Brødre arrestert

De to brødrene som står bak byggeprosjektet er blant flere byggherrer som er arrestert etter at jordskjelvet jevnet tusenvis av bygninger med jorden.

De ble pågrepet på flyplassen på vei til Montenegro med store summer penger på seg.

Tyrkias visepresident Fuat Oktay sa søndag at de har utstedt 113 arrestordre på personer de mener står bak byggejuks.

Arrestasjonene blir forstått som at president Recep Tayyip Erdogan forsøker å komme en voksende kritikk om lemfeldig håndhevelse av byggeforskriftene i møte.

Både seismologer og ingeniører har i årevis advart mot at mange nybygg ikke holder den lovmessige standarden.

Byggherrer skal ha fått dispensasjoner spesielt før valg, og boligkomplekser har blitt stående selv om de ikke lever opp til kravene, sier formannen for fagforbundet av ingeniører og byplanleggere i Istanbul, Pelin Pinar Giritlioglu til BBC.

Ifølge Pinar er det gitt dispensasjon til nesten 75000 bygninger i de jordskjelvrammede områdene til tross for at det under inspeksjon er avdekket at de ikke overholder gjeldende bygge- og jordskjelvforskrifter. De trenger bare betale en bot.

En av disse dispensasjonene var gitt til Rönesans-residensen, der Sevtap flyttet inn.

Ifølge den tyrkiske avisen Dunya var den angivelig bygget på et fleksibelt fundament, som skulle gjøre bygningen i stand til å bevege seg med rystelsene under et jordskjelv.

Det gjorde boligen attraktivt for tilflyttere, som Sevtap Karaabduloglu, som flyttet dit for snart to år siden for å jobbe som spesiallærer.

– Vi ønsker svar på hvordan det var mulig å godkjenne denne konstruksjonen, sier fetteren.

Nå venter hele familien på svar, men de har ikke lenger noe håp om å finne henne i live.

– Vi venter her inntil de har hentet ut henne slik at vi kan arrangere en begravelse, sier Duru.