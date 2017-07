Kinesisk isbryter skal krysse Arktis

Kampen om nordområdene har spisset seg til de siste årene. Det er en kamp om olje, gass- og fiskeressurser, i tillegg til å vise politiske og militære muskler.

Kina åpnet forskningsstasjon i Ny-Ålesund på Svalbard i 2004. Nå skal de gjennomføre den første ekspedisjonen hvor de skal seile langs hele kystlinja rundt Nordpolen med en isbryter:

– Kina er en verdensmakt og ser nok en slik seiling som en manifestasjon av kinesiske interesser, sier Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, til NRK.

Moe er med i et forskningsprosjekt som har kartlagt konsekvensene av Kinas økte interesse i Arktis.

Les mer: Aukar forskinga på Svalbard

Nordvestpassasjen

Den kinesiske isbryteren «Snødragen» skal seile gjennom Nordvestpassasjen.

Den første til å seile hele passasjen var Roald Amundsen som kastet anker i 1903 og gjennomførte reisen på tre år med den ombygde fiskebåten «Gjøa».

ENORME ISFJELL: NASA gjør observasjoner ved et enormt isfjell i Arktis. Foto: HANDOUT / AFP

Mange har håpet at både Nordøstpassasjen og Nordvestpassasjen gjennom Arktis skulle bli en viktig sjørute mellom Europa og Asia hele året etter hvert som isen minker som følge av global oppvarming.

Mens Amundsen brukte tre år, skal «Snødragen» etter planen tilbakelegge 19.000 nautiske mil på 83 dager, ifølge den statlige kinesiske TV-kanalen CCTV.

– Etter denne turen, vil vi ha fullført våre ekspedisjoner med å seile rundt hele Arktis, sa Xu Ren, direktør for Kinas Polarinstitutt på en pressekonferanse i Shanghai i går.

Kina har tidligere gjennomført sju ekspedisjoner i Arktis, men det er første gang kineserne tar denne ruta hvor det er mer is enn i Nordøstpassasjen.

MINDRE IS: Kartet fra det amerikanske forskningsinstituttet, National Snow and Ice Data Center and NASA, viser at ismengden i Arktis i vinter, var mindre enn på 38 år. Foto: AP

Klima

Målet for turen er forskning og hovedfokuset er klima, ifølge det kinesiske polarinstituttet. Nærmere 100 forskere skal være med og Kina har også invitert med forskere fra Norge og flere andre land, sier direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt:

– Nesten all forskning i Arktis har sammenheng med klima. Vi trenger ikke lenger å studere havtemperaturer og is. Klimaendringene er svært synlig i hele økosystemet, sier Winther.

Les mer: Ny stor rapport: – Arktisk klima på vei mot en ny tilstand

Temperaturen i Arktis øker dobbelt så mye som i resten av verden og forskerne er svært bekymret over endringene de ser i hele økosystemet i nord. Winther mener derfor at den kinesiske forskningsekspedisjonen er svært viktig:

– I dette området er det veldig begrenset med tokt og innsamling av data har derfor stor verdi, sier Winther til NRK.

Han mener en av grunnene til at stadig flere land er interessert i Arktis, er at den raske oppvarmingen der, får direkte konsekvenser for mange land.

– Det har direkte påvirkning på vannkraft i Norge, jordbruk i Kina, monsun i India og hetebølger og tørke i Sør-Europa. Så alle land har sine koblinger i Arktis, sier Winther.

Les mer: Studie: Varmere Arktis bremser nordamerikanske avlinger

Naturressurser

Naturressurser som olje, gass og fisk er andre årsaker til at Kina og andre land trekkes mot nord:

– Kinas interesse for Arktis er et utslag av landets generelle vekst og økende tilstedeværelse overalt i verden. Arktis er bare ett av flere områder hvor de er til stede, sier Moe.

GASSTANKER: En russisk gasstanker som skal frakte LNG gass fra prestisjeprosjektet i Yamal i Russland. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP

Men han mener at Kina i likhet med mange andre land har innsett at olje- og gassutvinning til havs i Arktis ikke er så interessant på kort sikt som mange tidligere trodde. For det er dyrt å utvinne olje og gass i Arktis. Heller ikke potensialet for skipstrafikk gjennom området er så stort som mange i Kina håpet for bare få år siden:

– Jeg tror summa summarum at de har blitt mer realistiske i forhold til Arktis og vet hva som er mulig og ikke mulig, sier Moe.

Militær trussel?

Moe mener likevel vi må forvente økte kinesiske investeringer og aktiviteter i nord. Flere internasjonale observatører har også pekt på Kina som en mulig militær trussel i Arktis. Det avviser Moe blankt:

– Det er vanskelig å skjønne hvilken militær interesse de skulle ha i Arktis, sier Moe som mener påstanden er basert på feilaktig tolkning av Kinas militære interesser.

– De er knyttet til Stillehavet, ikke Arktis, sier Moe.