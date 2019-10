Kinesere funnet døde i lastebilen i Essex

Bristisk politi bekrefter nå at de 39 døde er kinesere. Det var 31 menn og 8 kvinner, opplyser politiet. Ifølge lokalavisen Echo News kommer ikke obduseringen av de døde i gang før tidligst i morgen.

Bilen kom til Purfleet, øst i England, ved 0130-tiden etter overfarten fra Zeebrugge i Belgia, melder BBC. Bare én time senere fant ambulansefolkene 39 døde i bak i bilen som sto parkert på Waterglade industriområde i byen Grays, cirka 15 kilometer øst for London.

Da visepolitimester Pippa Mills i Essex-politiet fikk spørsmål om hvem som hadde tipset om at bilen sto der, kunne hun ikke svare på det.

Trekkvognen hadde en kjølecontainer der de 39 menneskene var. Flere britiske medier skriver at de døde kan ha frosset i hjel, men dette er ikke bekreftet.

Politiet vet foreløpig ikke hvem de døde er og sier det kan ta lang tid å identifisere dem. Omstendighetene rundt tragedien er ukjent, men en av politiets teorier er at det kan dreie seg om menneskesmugling.

Ransaking på to steder

Bilens sjåfør, en 25 år gammel mann fra Armagh i Nord-Irland, ble raskt arrestert. Ifølge The Guardian undersøkte politiet onsdag kveld to adresser som settes i forbindelse med det grufulle funnet.

Den 25 år gamle mannen sitter fremdeles arrestert, mistenkt for drap. The Guardian skriver at det ikke er klart om ha visste hva slags last han hadde med seg i bilen.

Bilen er registrert i Bulgaria. Den bulgarske ambassaden i London opplyser at de vil samarbeide med britisk politi i etterforskningen av saken.

– Trolig ikke bulgarske immigranter

Ifølge det bulgarske utenriksdepartementet er det lite sannsynlig at de døde er fra Bulgaria.

Politiets etterforskere og rettsmedisinere undersøkte bilen før den ble kjørt bort. Foto: EBU

BBC melder at belgiske etterforskere undersøker bilens ferd gjennom Belgia.

Den britiske avdelingen av Amnesty International kaller saken hjerteskjærende.

– Folk som er tvunget til å velge farlige og noen ganger dødelige ruter til Storbritannia, gjør det fordi den nåværende innvandringspolitikken nekter dem trygge og lovlige alternativer, sier Steve Valdez-Raymonds, som er Amnestys ansvarlige for flyktningers og innvandreres rettigheter.