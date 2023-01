Mens kineserne er opptatt med feiringen av kinesisk nyttår kommer nyheten om at befolkningen går ned. Det har ikke skjedd siden 1961.

Landet hadde 1,41175 milliarder mennesker ved utgangen av 2022, ned fra 1,41260 milliarder et år i forveien. Nedgangen er altså på rundt 850.000 mennesker, ifølge Kinas statsistike byrå.

Ikke siden Mao Zedongs feilslåtte jordbruksreformer har befolkningen krympet i et så stort omfang.

To kvinner og deres barn poserer for fotografen foran portrettet av Mao Zedong på Tiananmen-plassen i Bejing. Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Tallet på fødsler er også ned. I fjor ble det født 6,77 barn per 1000 kvinner. Det er ned fra 7,52 i 2021. Det er det laveste som er registrert, ifølge det kinesisk statistiske byrå. Samtidig var dødsraten 7,37 per 1.000 innbygger, opp fra 7,18 i 2021.

På lang sikt mener FN-eksperter at den kinesiske befolkningen vil gå ned med 109 millioner innen 2050. Det er mer enn tre ganger så stor nedgang som de så for seg i 2019.

Oppfordrer til å flere barn

Fra 1985 til 2015 har Kina bedt kinesiske par nøye seg med å få ett barn. Samtidig har det blitt dyrere å ta utdanning. Begge deler gjør at mange får bare ett eller ingen barn.

Eksperter tror befolkningen vil falle med 1, 1 prosent framover og at landet kun vil ha 587 millioner innbyggere i år 2100, skriver AFP.

Kinas befolkning vil fortsette å minske, ifølge eksperter. Foto: ALY SONG / Reuters

Kinesiske myndigheter er engstelige for at arbeidsstokken blir mindre for det vil gå utover økonomien i landet, og at en aldrende befolkning vil legge press på helsevesenet.

I oktober i fjor signaliserte president Xi Jinping at han ville få fart i fødslene igjen.

I fjor ble det lovlig å få tre barn. Men etter flere tiår hvor propagandaen har fortalt familier at ett barn er best, er trenden likevel vanskelig å snu. En nedgang i økonomien under pandemien kan også ha bidratt til at unge har sett litt mindre optimistisk på fremtiden.

Nå lokker kinesiske myndigheter med redusert skatt, lengre foreldrepermisjon og sponsede boliger for at folk skal få flere barn. Men ifølge eksperter vil ikke det dempe utviklingen med færre barn framover.