Xiao Xiao er singel.

Hun er selvstendig, sterk og attraktiv. Allerede som 28-åring har hun gjort suksess som influenser.

Likevel er foreldrene bekymret for henne.

Utålmodige foreldre

– De forstår ikke at jeg fremdeles kan være singel. Jeg er blitt en bekymring for dem. De frykter at jeg vil bli devaluert ettersom jeg blir eldre og eldre, og min skjønnhet og fruktbarhet svinner, sier Xiao Xiao.

Hun har nemlig nådd alderen der kinesiske kvinner blir stemplet som overflødige, såkalt 剩女shèngnǚ. Uttrykket betyr at man er blitt for gammel til å være attraktiv som brud.

Xiao Xiao har gjort karriere som influenser på sosiale medier. Hun tar ofte opp tema som omhandler utfordringene Kinas unge står overfor. Foto: Privat

Foreldrene maser på at hun må finne seg en mann. Derfor reiser hun sjelden hjem til Henan, rundt femti mil fra Beijing.

– Temaet giftermål er som en kruttønne, og vi blir alle lett antennelige når det kommer på banen. Derfor har vi sjelden kontakt.

Vil styre sitt eget liv

Xiao Xiao kom fra enkle kår på landsbygda, men studerte og skapte seg et liv i hovedstaden. Nå vil hun ikke se seg tilbake.

– De fleste unge single i storbyene er kvinner, for kvinner tror på kraften til å endre sin skjebne gjennom egen innsats. Dersom vi drar tilbake til hjembyene våre har vi bare ett valg, og det er å bli gift, få barn, og forbli husmor.

Xiao Xiao håper hun blir gift, men ikke for enhver pris, for lykken har hun så langt skapt helt selv. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Hun arbeider som influenser, fronter ulike selskap, og har sin egen kanal, der hun diskuterer utfordringene for unge.

– Vår generasjon, som er født på nittitallet, er sterke individualister. Vi ønsker ikke å ofre oss, understreker Xiao Xiao.

Hun opplever det som urettferdig at hennes suksess ikke blir verdsatt av familien. Det hun har oppnådd er liksom ikke noe verdt om hun ikke også blir gift.

Beilere med lite penger

Beilere er det egentlig mange av, for det er 35 millioner flere menn enn kvinner i Kina.

Den store skjevheten i kjønnsfordelingen er et resultat av ettbarnspolitikken landet innførte på åttitallet for å få ned folketallet. Den gang var det mer stas å få guttebarn, spesielt på landsbygda, fordi menn ifølge tradisjonen ikke giftes ut av familien.

Det mangler ikke på beilere, for det er 35 millioner flere menn enn kvinner i Kina. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

De fleste ledige karene bor nå på landet, eller er arbeidere med lav utdannelse og lite penger. Drømmeprinsen til velutdannede kvinner derimot, er en som løfter deres status. Mange av disse mennene er allerede opptatt, mens en del av dem også ønsker å være single.

– Derfor er det ikke nok menn og konkurransen er hard. Med mindre man vil gifte seg nedover, med noen man ikke elsker. Kvinner velger heller å arbeide hardere, slik at de kan finne en passende mann, sier Xiao Xiao.

Romantikken er død

Hun anstrenger seg for å nå opp i konkurransen, men mener at dyktige forretningskvinner får mest kjangs.

– Nå bruker jeg nesten alle mine krefter på min karriere. Jeg bruker nær sagt ingen tid på å date. Jeg ønsker å bygge egen verdi.

Tallet på registrerte ekteskap i Kina går ned. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Stadig færre kinesere gifter seg, og antallet nye registrerte ekteskap er nesten halvert siden toppen ble nådd i 2013.

Xiao Xiao mener romantikken er død.

– Beijing er et veldig pragmatisk sted. Verken menn eller kvinner forelsker seg på impuls, men veier fordelene og ulempene før de lar det skje.

Leilighet – en uoppnåelig drøm

En studie fra i fjor viser at kun fire av ti kvinner i storbyene ønsker å gifte seg.

Det å dele hverdagen og et måltid med noen er etterlengtet, men inntil videre foretrekker Xiao Xiao å bo med to katter, for det er ukomplisert. For henne er det viktig at ekteskap byr på en mer praktisk gevinst.

Xiao Xiao har så langt valgt å bo med to katter, og ser fordelen med at det er mer ukomplisert enn å ha kjæreste.

– Ekteskap i Kina er basert på bolig. Dersom det ikke er en leilighet på bordet, er det bedre å bruke tiden på å styrke sin egen økonomiske situasjon. Et forhold uten bolig er bortkastet tid, forklarer hun.

Kinas eventyrlige økonomiske vekst har ført til at drømmen om leilighet i Beijing er blitt en uoppnåelig drøm for single.

Seksti kvadratmeter i utkanten av millionbyen koster rundt 6 millioner kroner, minst femti ganger gjennomsnittlig årsinntekt.

Hovedstaden er likevel attraktiv.

– I storbyen er det ingen som bryr seg om man er tretti år og fremdeles singel. Ingen ville legge merke til det om du døde en gang. Slik er det i store byer. Det er veldig likegyldig, men mange unge liker nettopp det, sier Xiao Xiao.

Fire av ti kvinner i storbyene i Kina velger å være single. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Dyrt å oppdra barn

Ekteskap er forbundet med store utgifter og mye ansvar. Mange velger også bort familie fordi konkurransesamfunnet har gjort det svindyrt å oppdra barn.

Nedgangen uroer styresmaktene, for i Kina er det ektepar som har velsignelse til å få barn, og befolkningsveksten har bremset helt opp.

I mai i fjor kunngjorde derfor kinesiske myndigheter at hvert par kan få opp til tre barn, mens grensen tidligere var to. Det har så langt ikke hjulpet.

Xiao Xiao bruker mest krefter på jobb, og mener at forretningskvinner med suksess får mest kjangs hos attraktive menn. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Xiao Xiao håper på det beste, at hun blir gift og får sin egen familie. Men ikke for enhver pris, for lykken, den har hun så langt skapt helt selv.

– Jeg er glad og fornøyd, for jeg har spilt godt med de kortene jeg har blitt tildelt, og jeg klatrer hele tiden opp et hakk på stigen.