Kina viser hvordan de ville gått til krig mot USA

Propagandavideoen ble publisert forrige lørdag. Den viser et simulert angrep på det som skal være en amerikansk militærbase.

Filmsnutten varer i et par minutter, og er profesjonelt laget. Det er brukt musikk og lydeffekter. Enkelte av filmklippene er hentet fra amerikanske Hollywood-filmer.

En av dem er actionthrilleren «The Rock» fra 1996.

Videoen viser et kinesisk H-6-bombefly som angriper en flybase i et havområde.

Oversiktsbildene i videoen viser et militæranlegg som er svært likt Andersen Air Force Base.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Basen ligger på den amerikanske stillehavsøya Guam. Den er viktig for USA hvis amerikanerne involveres i en konflikt i det østlige Asia.

I propagandavideoen angripes det som skal være Andersen Air Force Base på den amerikanske stillehavsøya Guam.

Kan frakte atombomber

Ifølge det militære tidsskriftet The Stars and Stripes har H-6-flyene rekkevidde til å utføre angrep mot Guam. Flyene kan også frakte atombomber.

Videoen ble offentliggjort samtidig som Kina gjennomfører en større militærøvelse i Taiwanstredet. Det er den andre øvelsen i området i løpet av noen uker.

Andersen Air Force Base på Guam er en av USAs viktigste flybaser i Stillehavs-regionen. Foto: Erik de Castro / Reuters

Avisen The South China Morning Post skriver at det neppe er tilfeldig at videoen offentliggjøres nå. Militære analytikere hevder dette er Kinas strategi. Kineserne krever at andre stater ikke skal blande seg inn i det som skjer i Taiwanstredet.

– Propagandavideoen er en trussel mot land som setter seg opp mot Kina, sier Drew Thompson.

Han var tidligere tilknyttet det amerikanske forsvarsdepartementet. Thompson har lenge fulgt med på forholdet mellom Taiwan og Kina.

Fredag denne uken fikk Taiwan besøk av USAs viseminister for økonomisk vekst, energi og miljø. Keith Krach hadde møter med blant andre president Tsai Ing-wen.

Det er 40 år siden USA sist sendte en person på ministernivå til Taiwan.

Det antydes at den siste kinesiske militærøvelsen var en reaksjon på dette besøket.

USAs viseminister for økonomisk vekst, energi og miljø, Keith Krach, møter representanter fra taiwanske myndigheter. Her er han sammen med utenriksminister Joseph Wu. Foto: AP

Krenket Taiwans luftrom

Fredag og lørdag ble det rapportert om uvanlig militær aktivitet utenfor Taiwan. Minst 19 kinesiske kampfly og langtrekkende bombefly skal ha krenket taiwansk luftrom.

På en pressekonferanse fredag kommenterte det kinesiske forsvarsdepartementet situasjonen.

Talsmann Ren Guoqiang bekreftet at Kina har avholdt realistiske kampøvelser utenfor Taiwan.

– Dette er en legitim og nødvendig handling. Det skjer for å beskytte Kinas suverenitet og territoriale integritet. Det er et svar på den nåværende situasjonen i Taiwanstredet, sa Ren.

Bildet viser et H-6-bombefly utenfor Taiwan. Flyet ble fotografert 18. september. Taiwan beskylder de kinesiske flyene for å ha krenket landets luftrom. Foto: AP

Truer med å skyte ned kinesiske fly

På Taiwan skaper militærøvelsene kraftige reaksjoner. Det samme gjør de kinesiske krenkelsene av landets luftterritorium.

I en uttalelse fra det taiwanske forsvarsdepartementet heter det at de er forberedt på å slå tilbake fiendtlige angrep. Det presiseres at de «ikke frykter fienden».

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949. Da vant kommunistene den kinesiske borgerkrigen. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

I praksis har Taiwan selvstyre. Kineserne har likevel truet med å invadere landet. Det vil skje dersom myndighetene erklærer formell selvstendighet.

