Kina truer med krig

Xi kom onsdag med en advarsel mot å fremme uavhengighet for Taiwan. Kina regner fortsatt øya som en del av sitt territorium som kan og bør gjenforenes. Dette til tross for at øya og fastlandet har vært styrt hver for seg siden borgerkrigen i Kina tok slutt i 1949.

Xi gjentar dermed budskapet han kom med under avslutningen av Fokekongressens årlige sesjon den 20 mars 2018. Også da truet han Taiwan.

– Selvstyret Taiwan vil stå overfor en historisk straff i ethvert forsøk på separatisme, sa Xi i Folkets store hall i Beijing.

Den kinesiske avisen South China Morning Post skriver onsdag at de kinesiske militære styrkene i løpet av 2019 skal trappe opp treningen. Det er av høyeste prioritet å forberede avdelingene på krig.

Ett Kina, to systemer

– Kina kan og må gjenforenes ... noe som er en uunngåelig forutsetning for en fornyelse for det kinesiske folket i en ny tid, sa Xi i en tale i forbindelse med at det er 40 år siden Kina i 1979 sendte et budskap til Taiwan om gjenforening og slutt på militær konfrontasjon.

– Vi vil ikke love å unnlate maktbruk og reserverer muligheten til å bruke alle nødvendige midler mot taiwansk separatistvirksomhet og ytre krefter som vil blande seg inn i gjenforeningen, fortsatte Xi.

Kinas president Xi Jinping kom onsdag med klare advarsler mot Taiwan. Xi utelukker ikke militære aksjoner for å sikre det de hevder er deres territorium. Foto: MARK SCHIEFELBEIN / AFP

I talen beskrev han gjenforening innenfor doktrinen om «ett Kina, to systemer» og sa det vil «sikre våre taiwanske landsmenns interesser og velvære».

Taiwan regner seg som uavhengig, med egen valuta, politikk og rettsvesen, men øya har aldri formelt erklært selvstendighet fra naboen på fastlandet.

De fleste land anerkjenner ikke Taiwan som suveren stat, og øya måtte gi fra seg den faste plassen i FNs sikkerhetsråd i 1971.

Da tok verdensorganisasjonen opp den kommuniststyrte Folkerepublikken på bekostning av Republikken Kina, som er en annen betegnelse på Taiwan.

Krever respekt

Forholdet mellom Kina og Taiwan har vært anstrengt de siste to årene etter at Tsai Ing-wen ble valgt som Taiwans president.

Tsai har nektet å akseptere Kinas offisielle holdning om at øya er en del av «ett Kina».

Taiwans president Tsai Ing-wen uttalte tirsdag at landets innbyggere ikke vil gi opp sin frihet. Foto: Chiang Ying-ying / AP

Tirsdag sa Tsai at Taiwans innbyggere aldri vil gi opp den friheten de nyter, som er uhørt i Folkerepublikken på fastlandet.

– Beijing må respektere at 23 millioner mennesker insisterer på frihet og demokrati og må bruke fredelige midler og møte oss på like fot for å håndtere uenighetene mellom oss, sa Tsai.

