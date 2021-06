Kina raser over nye gatenavn i Budapest

Fudan-universitetet, som Kina bygger i Budapest, har vekket sterke følelser i Ungarn.

Universitetet skal etter planen koste 1,8 milliarder dollar – cirka 15 milliarder kroner.

20 prosent skal betales av ungarske skattebetalere, mens resten er et lån fra Kina, skriver SVT.

Borgermesteren i Budapest, Gergely Karácsony, tilhører opposisjonen og er motstander av det nye universitetet.

– Regjeringen tar inn et universitet som representerer det kinesiske kommunistpartiets ideologi og koster de ungarske skattebetalere milliarder. Det er ydmykende for Budapest og ydmykende for Ungarn, sier Karácsony.

Som protest har myndighetene i Budapest gitt fire gater rundt det nye universitetet nye navn.

De nye navnene er laget for med vilje å provosere kinesiske myndigheter:

Befri Hongkong-gaten

Dalai Lama-gaten

De uiguriske martyrers gate

Biskop Xie Shiguang-gaten.

Den siste gaten er kalt opp etter en fengslet kinesisk biskop.

Borgermesteren i Budapest, Gergely Karácsony, holdt onsdag en pressekonferanse om de nye gatenavnene. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kina reagerer

Provokasjonen har gjort kinesiske myndigheter rasende.

– Slik oppførsel er uverdig, sa talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Wang Wenbin, torsdag.

Han anklaget ungarske politikere for å «hisse opp stemningen når det gjaldt kinesiske forhold og for å ville hindre kinesisk-ungarsk samarbeid».

Lite populært

Ifølge Reuters er planene om det nye universitetet lite populære i Ungarn. I en meningsmåling tirsdag var 66 prosent av de spurte mot planene og 27 prosent for.

Statsminister Orbans støtte til det nye kinesiske universitetet blir av mange sett i lys av at han for tre år siden presset et liberalt universitet ut av landet.

Det Soros-grunnlagte eliteuniversitetet CEU flyttet i 2018 fra Budapest til Wien.

George Soros er ungarskfødt milliardær som er kjent for å støtte demokrati og menneskerettigheter flere steder i verden.

Blir utfordret av hovedstaden

Tibetanske aktivister foran et gateskilt med navnet til den De uiguriske martyrers gate. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

Statsminister Victor Orban har med sin nasjonalistiske og høyreorienterte linje ofte vært på kollisjonskurs med EU-kommisjonen.

Mens statsminister Orbán har et klart flertall i parlamentet og kan gjøre nesten hva han vil i ungarsk politikk, har opposisjonen flertallet i hovedstaden Budapest.

Gergely Karácsony vant overraskende makten Budapest i 2019 etter at alle opposisjonspartiene hadde gått sammen om han som felles kandidat.

Orban står fortsatt sterkt på landsbygda, men hans parti Fidesz kan komme til å tape neste års parlamentsvalg om opposisjonen står sammen.