Kilde til Wall Street Journal om McCain-uttalelse: – Det var 99 prosent Sarah

– Det var 99 prosent Sarah, skal den ansatte ha sagt til avisen Wall Street Journal.

Ifølge kilden skal staben i Det hvite hus i to dager ha oppfordret presidenten til å si noen gode ord om John McCain. Men Trump skal ha nektet, og vurdert nyhetsdekningen av senatorens død som overdrevet og mer passende for en president, skriver avisen.

Men mangel på nettopp en uttalelse fra presidenten og Det hvite hus etter at McCain døde lørdag, førte til reaksjoner både blant republikanere, demokrater og flere veterangrupper.

OPPSTANDELSE: Det ble oppstandelse da Det hvite hus heiste flagget til topps allerede mandag morgen. Senere mandag ble imidlertid flagget firet ned igjen på halv stang. Foto: Mandel Ngan / AFP

I tillegg heiste Det hvite hus flagget, som søndag flagget på halv stang, til topps igjen mandag.

Når prominente personer i USA dør er det vanlig at både Det hvite hus, sammen med andre offentlige bygninger, flagger på halv stang fram til begravelsen har funnet sted.

Fakta om John McCain Ekspandér faktaboks * John Sidney McCain III ble født 29. august 1936 på en militærbase i kanalsonen i Panama, som den gang var amerikansk. Både faren og farfaren var firestjerners generaler. * Gift med Cindy. Har sju barn, tre av dem fra sitt første ekteskap. * Utdannet offiser og var jagerpilot under Vietnamkrigen. Skutt ned under et bombetokt i 1967 og satt fem og et halvt år som krigsfange. * Jobbet en tid i ledelsen i sin svigerfars øldistribusjonsfirma, før han gikk inn i politikken. * Medlem av Representantenes hus fra 1983 til 1987, og senator for Arizona siden 1987. * Forsøkte i 1999 å bli Republikanernes presidentkandidat, men tapte for George W. Bush. * Ble partiets presidentkandidat i 2008, men tapte valget for demokraten Barack Obama. * Ble operert for en kreftsvulst i hjernen i juli 2017. Fredag opplyste familien at han hadde valgt å avslutte behandlingen, og lørdag døde han. (NTB)

Helomvending

Mandag ettermiddag amerikansk tid gjorde imidlertid Trump en helomvending når det gjaldt flaggingen. Det kom også en uttalelse fra Det hvite hus.

– Til tross for at vi var uenige i fremgangsmåter og politikk, så respekterer jeg John McCains innsats for vårt land, og til hans ære har jeg signert en proklamasjon om at USAs flagg skal vaie på halv stang fram til dagen han skal bisettes, het det i kunngjøringen fra presidenten.

Det er denne uttalelsen og snuoperasjonen Sarah Sanders, sammen med stabssjef John Kelly, skal ha stått «99 prosent» bak.

Donald Trump kritiserte John McCain fordi han ble tatt til fange under Vietnamkrigen. Du trenger javascript for å se video. Donald Trump kritiserte John McCain fordi han ble tatt til fange under Vietnamkrigen.

Halv stang på offentlige bygg

Trumps kunngjøring mandag kveld innebærer i tillegg til at flagging på halv stang i Det hvite hus også på alle offentlige bygg og USAs ambassader og militære anlegg rundt om i verden.

Det ble også klart at han under McCains minnegudstjeneste vil bli representert av USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, forsvarsminister Jim Mattis og stabssjef John Kelly.

I tillegg vil visepresident Mike Pence holde en tale for senatoren under en minnestund i Kongressen fredag.

Bisettelsen til McCain holdes søndag i Maryland.

Avdøde senator John McCain og Donald Trump var medlemmer av samme parti, men forholdet de to imellom nådde et lavpunkt da Donald Trump kritiserte John McCain og sa at han ikke var en krigshelt. McCain gjorde det klart før han døde at presidenten ikke var velkommen i begravelsen hans.