Kidnappet jente (15) ringte nødnummer – politiet rykket først ut 19 timer senere

Romanias statsministeren Viorica Dancila sier hun vurderer å endre strafferammene for forbrytelser som drap, voldtekt og pedofile overgrep etter at en 15 år gammel jente ble kidnappet og angivelig drept denne uken, skriver The Guardian.

Rumenske Alexandra Macesanu skal onsdag ha haiket hjem til den sørlige byen Dobrosloveni, da mannen hun haiket med bestemte seg for å kidnappe henne.

På torsdag morgen skal 15-åringen ha klart å ringe politiet hele tre ganger, og fortalt at hun hadde blitt voldtatt og mishandlet av mannen. Hun skal også ha gitt dem informasjon om stedet hun ble holdt fanget i den rumenske byen Caracal.

Ifølge politiet skal jenta fortvilet ha ropt «han kommer, han kommer» i en av samtalene før linjen ble avbrutt.

Saken har skapt store protester over hele landet som følger av politiets treige respons til jentas nødoppringninger. Mange mener livet til 15 åringen kunne vært reddet om politiet hadde agert fortere.

Romania er i sorg etter at politiet brukte 19 timer på å rykke ut til nødsamtalen fra 15-år gamle Alexandra. Foto: Vadim Ghirda / AP

Mistenker flere drap

Politiet skal ha ransaket tre bygninger før de klarte å finne ut hvor Alexandra befant seg. Da hadde det gått hele 12 timer fra hun ringte politiet.

Istedenfor å rykke ut til åstedet med en gang, bestemte politiet seg for å søke om en ransakelsesordre først, noe som ikke er nødvendig i nødssituasjoner.

Først ved soloppgang fredag, kjørte politiet ut til stedet der den 15 år gamle jenta befant seg. I huset fant de både levninger og smykker.

Etterforskere mistenker at levningene tilhører Alexandra og en 18 år gammel jente som ble meldt savnet tidligere i år fra en landsby i nærheten av Caracal. Om levningene tilhører de to kvinnene, er ennå ikke bekreftet. Men politiet har funnet både klær, smykker og hår tilhørende 15-åringen i i bilen og huset til den mistenkte.

Den 66-år gamle mannen har nå innrømmet å ha drept Alexandra og en annen 18 år gammel jente. Foto: Bogdan Danescu / AP

En 66 år gammel mann er nå varetektsfengslet og mistenkt for drapene. Mannen som først nektet straffskyld, skal søndag ha innrømmet å ha banket opp, drept og brent likene av de to jentene, skriver den rumenske avisen Romania Journal.

Politisjef sparket

Romanias øverste politisjef er nå sparket som følger av protestene.

– Jeg ba om at politisjefen ble sparket fordi det er nødvendig med drastiske tiltak, sier innenriksminister Nicolae Moga.

«Romania er drept» står det på et av bannerne i demonstrasjonstoget i Bucuresti lørdag. Foto: Daniel Mihailescu / AFP

Lørdag ba innenriksministeren om en etterforskning innad i politiet for å finne ut hva som ledet til den treige responsen.

Som følger av etterforskningen, er ytterligere to politimenn høyt oppe i systemet blitt avskjediget.