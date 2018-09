Trump om Kavanaugh-anklager: – Kan trekke nominasjonen om det stemmer

I en sjelden pressekonferanse sent onsdag kveld, svarte USAs president Donald Trump på pressens spørsmål om Brett Kavanaugh, som er nominert av presidenten til ny høyesterettsdommer.

Foto: Saul Loeb / AFP

– Han er en av personene av høyest kvalitet jeg har møtt, sa Trump om Kavanaugh, som den siste tiden har fått tre overgrepsanklager mot seg.

Fakta om anklagene mot høyesterettskandidat Brett Kavanaugh Ekspandér faktaboks * USAs president Donald Trump kunngjorde 10. juli at han nominerte Brett Kavanaugh (53) til ny høyesterettsdommer. * Kavanaugh er konservativ og er dommer ved den føderale ankedomstolen i Washington, en av de føderale ankedomstolene som er spredt rundt i USA. * Nominasjonen blir regnet som spesielt viktig fordi dommeren Kavanaugh er ment å erstatte, Anthony Kennedy, har fungert som en svingstemme mellom de konservative og liberale blant de ni høyesterettsdommerne. Blir Kavanaugh godkjent, får USAs øverste domstol en overvekt av konservative dommere, noe som kan sette sitt preg på amerikansk politikk også etter at Trump ikke lenger er president. * Høringene i Senatet for å avgjøre om Kavanaugh blir godkjent som ny høyesterettsdommer startet 4. september. * 16. september sto psykologiprofessoren Christine Blasey Ford (51) fram og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17, og begge gikk på videregående skole i Maryland. * Mandag sa en av Fords advokater at hun vil forklare seg for Senatets justiskomité. En høring av begge parter ble satt til førstkommende mandag. * Tirsdag sendte Fords advokater et brev til lederen i Senatets justiskomité, republikaneren Chuck Grassley, hvor de opplyser at hun ikke ønsket å forklare seg før FBI har etterforsket saken. * Grassley har informert Fords advokater om at høringen vil gå som planlagt mandag, og at en skriftlig forklaring må leveres innen klokken 10 fredag lokal tid, om hun ønsker å forklare seg.

Den amerikanske presidenten kalte anklagene mot konservative Kavanaugh gjentatte ganger for falske, men sa likevel at han ville følge nøye med i høringen i Senatets justiskomité torsdag.

– Kan bli overbevist

Det som skulle ha vært en avstemning om Kavanaghs dommerkandidatur på torsdag, er omgjort til en høring hvor både Kavanaugh og den første anklageren Blasey Ford skal gi sin versjon av saken. Kavanaugh selv, har til nå avvist overgrepsanklagene.

– Jeg kommer til å se på, vet dere, tro det eller ei. Det er mulig de vil være overbevisende, sa han.

– De har en stor mulighet til å snakke sin sak, og vet dere hva – jeg kan bli overbevist, fortsatte presidenten.

USAs høyesterett har stor makt og kan erklære lover og forvaltningsvedtak grunnlovsstridige. Den består av ni dommere som sitter på livstid.

Egne erfaringer «påvirker»

På spørsmål fra amerikansk presse svarte presidenten at personlige erfaringer med anklager om seksuell trakassering, påvirker meningene hans om menn som får lignende anklager mot seg.

Under presidentvalgkampen anklaget et titall kvinner Trump for seksuell trakassering.

– Jeg har blitt anklaget, falsk anklaget av fire eller fem kvinner, som fikk betalt for å finne på historier om meg, sa presidenten.

– En skam

Onsdag sto gikk den tredje kvinnen ut mot høyesterettskandidaten. I åtte punkter beskriver kvinnen dommerkandidat Kavanaughs oppførsel på fester i Washington D.C.-området på begynnelsen av 1980-tallet.

Kvinnen hevder blant annet at jenter ble skjenket før de ble utsatt for gjengvoldtekter.

Foto: Evan Vucci / AP

Trump sa at FBI hadde gjort fem eller seks bakgrunnssjekker på Kavanaugh, og at det ikke er noe mer å etterforske.

– Når jeg ser hva som har skjedd med ryktet til en flott gentleman, en som har sjansen til å bli en av våre beste høyesterettsdommere i historien, er det en skam, sa Trump.