Den ene presten er tiltalt for å ha seksuelt misbrukt en altergutt. Den andre er tiltalt for å ha dekket over overgrepene.

Overgrepene skal ha skjedd fra 2007 til 2012. Dette skal ha vært i forbindelse med et kurs for gutter mellom 12 og 18 år som vurderer å bli prester. Elevene på kurset jobber ofte som altergutter i Peterskirken.

I dette rommet i Vatikanet foregår høringene om de påståtte overgrepene. Bilde er fra den første høringen i oktober 2020. Foto: VATICAN MEDIA / Reuters

Presten som er tiltalt for overgrep var selv 17 år og altergutt da han skal ha seksuelt misbrukt en 16-åring på samme kurs. I 2017 ble den tiltalte ordinert til prest.

Onsdag startet den andre runden med høringer i Vatikanets domstol. Der avviste presten påstandene om at han med vold og trusler hadde forgrepet seg på altergutten.

Han hevdet også ifølge nyhetsbyrået AP at påstandene om overgrep oppstod på grunn av sjalusi, fordi han hadde blitt ordinert til prest.

Presten og rektoren for kurset står tiltalt for å dekket over og løyet om overgrepene.

Da rektoren ble avhørt om forholdet av Vatikanets etterforskere i 2018 skal han ha sagt at han ikke kjente til det som hadde foregått. Dette skal ifølge etterforskerne ha hindret deres arbeid.

Omfattende problem

De siste årene har omfattende overgrepsskandaler i Den katolske kirken ført til flere domfellelser. En rekke personer tilknyttet kirken har erkjent straffbare handlinger.

Både prester, diakoner og biskoper skal ha misbrukt barn seksuelt. Kirken har også fått massiv kritikk for en rekke tilfeller hvor gjerningsmenn er blitt skjermet og overgrep forsøkt skjult.

Pave Frans på prekestolen i Peterskirken hvor mange gutter mellom 12 og 18 år og som vurderer å bli prester, jobber som altergutter. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Pave Frans og hans forgjenger Pave Benedikt XVI har bedt ofrene om unnskyldning,

Etter en stor konferanse om overgrep i den katolske kirken i 2019, truet også Pave Frans sexovergripere med guds vrede. Men mange ofre var skuffet over at Paven ikke la fram en konkret plan for å stille biskoper til ansvar når de feier anklager om overgrep under teppet.

Unik sak

Saken som nå rulles opp er unik. Det er første gang Vatikanets domstol skal avgjøre en straffesak om påståtte overgrep innenfor deres egne murer.

Staten som er verdens minste, er først og fremst kjent som sete for paven.

Historiene om overgrepene på presteseminaret dukket opp første gang i italienske medier i 2017. Men de to prestene ble ikke tiltalt før i 2019.

Kamil Jarzembowski på Petersplassen i Vatikanet delte i sin tid rom med gutten som skal ha blitt seksuelt misbrukt av en prest i den katolske kirke. Foto: Gregorio Borgia / AP

Det var offerets romkamerat, Kamil Jarzembowski, som fortalte til media at han hadde vært vitne til overgrepene. Han skal deretter ha blitt sparket ut av seminaret.

Seksuelle overgrep i den katolske kirke har ført til at Pave Frans truer sexovergripere med guds vrede. Nå pågår en sak om antatte overgrep innenfor Vatikanets vegger. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Han fortalte også at han hadde sagt fra om overgrepene til kirkemyndighetene allerede i 2012.

Saken skal så ha blitt sjekket av noen biskoper. De konkluderte med at beskyldningene var grunnløse, uten at de hadde snakket med det antatte offeret.

Paven åpnet for saken

Etter grundig etterforskning fra den italienske kanalen Italia 1 i 2017 sto flere tidligere altergutter frem.

Pave Frans opphevet så foreldelsesfristen, slik at saken fortsatt kunne etterforskes.

Under høringen i Vatikanet ble det vist til et brev som det påståtte offeret skal ha skrevet til Pave Frans selv 9. juni 2017.