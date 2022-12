– Det er forferdelig der. Bakken er sort som asfalt. Alt er ødelagt. Det er lik overalt, forteller en ukrainsk soldat til nyhetsbyrået AFP.

Soldaten snakker om Bakhmut. AFP møter ham i et dekningsrom en kilometer fra frontlinjen. Der er det mye tryggere. De er tusen korte meter fra det som kan kalles «et helvete på jord».

ILDKRAFT: Bak de to frontlinjene står det store mengder artilleri. Det er artilleriet som tar flest liv i Bakhmut. Foto: Libkos / AP

Det er den den ukrainske samfunnsdebatanten Olena Halushka som bruker denne beskrivelsen. Hun skriver i en melding på Twitter at det er hundrevis av sårede hver eneste dag.

BLOD: Kampene ved Bakhmut koster mange liv hver dag. Foto: Halushka/Twitter/UKRMOD

New York Times har vært ved det militære sykehuset i Bakhmut. Ledelsen ved sykehuset forteller at det torsdag i forrige uke kom 240 sårede.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at hundrevis av soldater trolig også mister livet hver dag.

EN AV MANGE: En såret ukrainsk soldat kommer til militærsykehuset i Bakhmut. Foto: Libkos / AP

Ødelegger alt

– Det er omfattende bruk av artilleri. Det gir store tap på begge sider. Alt av infrastruktur blir ødelagt, selv skogen blir rasert, forteller militærekspert Geir Hågen Karlsen ved Stabsskolen.

Skyttegravene i Bakhmut minner om 1. verdenskrig Du trenger javascript for å se video.

Bilder og video fra fronten viser landskap der kratere fra granater dominerer. Grunnen er rotet opp. Store områder har bare stumper av trær igjen. Alt er gjørmete. Bunnen av skyttergravene er fylt av vann.

Råtnende lik ligger rett ved de ukrainske stillingene. Ingen henter dem.

Advarsel: Sterke bilder. Skyttergravene i Bakhmut. Du trenger javascript for å se video.

Video fanget opp av droner viser et grått og brunt landskap. Et kaotisk landskap med rester av natur, bygninger, materialer, kjøretøyer og mennesker.

De døde går nesten i ett med jorden. Det er som de er i ferd med å bli til jord.

SOM FØRSTE VERDENSKRIG: I sosiale medier blir forholdene ved Bakhmut sammenlignet med skyttergravene under deler av første verdenskrig. Foto: ST. Javelin/Twitter/Imperial War Museum

Russisk fremgang

Ukrainerne har i løpet av den siste uken tapt grunn ved Bakhmut. Russiske styrker hevdet på onsdag å ha tatt kontrollen over tre landsbyer i nærheten av Bakhmut.

Det blir lagt merke til internasjonalt.

Russerne har siden i sommer gjennomført mange titalls angrep. De har stort sett ikke ført til noe annet enn død og mer ødeleggelse. Frontlinjen er den samme dagen etter.

IKKE BARE FRONTLINJEN: Dette bildet av byen Bakhmut ble tatt 24. oktober. Selve byen blir også beskutt. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

– Det er her vi ser galskapen til den russiske militære ledelsen best. Dag etter dag, måned etter måned sender de folk inn i døden, sa den ukrainske presidenten Volodomyr Zelensky i oktober.

Geir Hågen Karlsen mener de russiske soldatene er dårlig ledet og dårlig koordinert.

– I en rekke poster i russiske sosiale medier klager soldater på at de igjen og igjen blir kastet ut i meningsløse angrep, forteller Karlsen.

Stillingskrig

Byen Bakhmut ligger i Donbas, øst i Ukraina. Militært blir den ikke regnet som en viktig by.

– Det går en jernbanelinje og noen veier der, så det er et taktisk mål, sier militærekspert Palle Ydstebø ved Krigsskolen.

Mister ukrainerne kontroll over Bakhmut, så kan russerne rykke videre framover. Terrenget er likevel slik at de raskt vil møte nye ukrainske stillinger.

– Bakhmut har kanskje fått en politisk betydning. Kampene her har blitt så kjent at russerne føler at de må seire. For ukrainerne gir det muligheter til å kjøre stadig flere russiske avdelinger gjennom kjøttkverna, sier Ydstebø.

VANSKELIG TERRENG: Et topografisk kart med Bakhmut avmerket. Rett vest for byen ligger det høydedrag som ukrainerne kan benytte til å plassere stillinger. Foto: Ukraine topographic map

Wagner

Meldingene tyder på at Wagner-gruppen slåss på russisk side. Wagner er en privat militær organisasjon. Den rekrutterer blant annet fra fengsler.

Siden i sommer har Wagner spilt en betydelig rolle i Bakhmut. I de siste ukene skal det ha kommet flere vanlige russiske soldater. Det er tropper som før var ved Kherson.

Striden er blitt mer intens etter at de nye soldatene kom til Bakhmut.

Hovedhensikten til leiesoldatene fra Wagner-gruppen er å få ødelagt det de kan av den ukrainske militære slagkraften, ifølge Wagner-gruppens leder.

– Den ukrainske hæren er vel forberedt og yter verdig motstand, skriver Jevgenij Prigozjin i uttalelse.

Uttalelsen er offentliggjort via Prigozjins selskap Concord og gjengitt av nyhetsbyrået AFP. Prigozjin er en av president Vladimir Putins nærmeste allierte.

– Vårt mål er ikke Bakhmut i seg selv, men å få redusert den ukrainske hæren og dens kampevne, som igjen gir positiv effekt andre steder. Det er derfor denne operasjonen er døpt «Bakhmut-kjøttkvernen», skriver Prigozjin ifølge AFP.

Ukrainske myndigheter hevder det ikke er noen overhengende fare for at Bakhmut faller.