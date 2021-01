– Jeg er bekymret for Kamala Harris, sier terrorforsker og USA-kjenner Anders Romarheim ved Forsvarets høyskole.

– Hun er svart og hun er kvinne, og nå blir hun den som skal marsjere inn i Senatet og avgjøre de aller mest splittende spørsmålene med en tommel opp eller tommel ned.

Tunga på vektskåla

Fra i dag har demokratene og republikanerne 50 seter hver i Senatet. Dermed blir det stemmen fra den nyinnsatte visepresidenten som avgjør når det politiske USA er delt på midten.

NYTT FOKUS: Mediene i USA retter nå søkelyset mot president Joe Biden og visepresident Kamala Harris. Foto: ANDREW KELLY / Reuters

– Hun blir tungen på vektskålen i de aller mest kontroversielle sakene, og det kommer til å skape en enorm harme mot henne, spår Romarheim.

56 år gamle Kamala Harris fra California er USAs første kvinnelige visepresident. Hun har indisk mor og jamaicansk far, men blir ofte kalt afrikansk-amerikansk eller svart. Når hun selv har blitt spurt om hvordan hun definerer seg, har hun svart «som amerikansk».

Får drapstrusler

– Kamala Harris kommer til å måtte leve med trusler på et nivå vi ikke har sett før, mener Anders Romarheim.

Han har forsket på både terrorisme og på medier på høyresida i USA, og er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og Forsvarets høyskole.

BEKYMRET: Terrorforsker Anders Romarheim mener en enorm harme nå rettes mot visepresident Kamala Harris Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det er lenge siden vi har sett forsøk på å ta livet av en amerikansk president, men Ronald Reagan ble skutt og såret i 1981. Det fantes planer om å drepe Bill Clinton, og både Obama og Trump har levd med trusler fra ytterliggående gærninger, minner terrorforskeren om.

Han tror de mest ytterliggående på høyresida i USA har utpekt Kamala Harris til sitt hatobjekt nummer én når Joe Biden nå har overtatt som president.

– Hun blir en gallionsfigur her, og hun kommer til å bli skutt ganske hardt på.

Går høyremediene til krig nå?

Utenrikspodkasten Krig og fred spør i ukas episode om høyresida i USA nå forbereder en mediekrig mot Det hvite hus.

MEDIEKRIG?: Hvordan kommer mediene på høyresida til å behandle Joe Biden som president, spør utenrikspodkasten Krig og fred

Fox News var lenge Donald Trumps favoritt-TV-kanal, men etter maktskiftet står nyhetskanalen fritt til å angripe en ny president.

– Mange av de konservative journalistene syntes egentlig at Trump var dum eller gal. Men de holdt ut med ham likevel, fordi han fremmet deres politikk. Nå, derimot, kan de angripe Joe Biden så mye de vil og si hva de vil, sier mediekritikeren og podkastjournalisten Matthew Sheffield.

Og han burde vite hva han snakker om, for han har selv vært med på å starte flere alternative nyhetsmedier på høyresida i USA. Målet var å angripe de tradisjonelle mediene, som de mente var for liberale og ikke kritisk nok i sin dekning av demokratene.

Nyheter som religion

– For mange amerikanere handler ikke nyhetene om hva som er sant, det handler om hva de tror på. Nyheter blir nesten som religion, sier den tidligere høyrebloggeren til NRK.

ALTERNATIVE MEDIER: Matthew Sheffield startet flere alternative nyhetsplattformer på høyresida, men følte etter hvert at han undergravde demokratiet. Foto: Matthew Sheffield

– Vi var beredt til å ofre fakta i en politisk krig, fordi målet helliget middelet, har han tidligere forklart til New York Times. Matthew sier at hans egne medieplattformer etter hvert undergravde hans tro på demokratiet. Han sluttet. Nå er han mediekritiker, og skriver en biografi om å vokse opp i en strengt religiøs mormonfamilie.

Et ustabilt USA

– Jeg mener den viktigste grunnen til at USA er så ustabilt og at folk har blitt så radikalisert, er at de tenker som og fores som religiøse fundamentalister.

Matthew Sheffield tror at talkshow-vertene på Fox News framover kommer til å hamre inn at demokratene egentlig er sosialister, og at Black Lives Matter-bevegelsen i virkeligheten er terrorister. Nesten som da kanalen spilte Sovjetunionens nasjonalsang når de snakket om president Obama.

TALKSHOWVERT: Tucker Carlson hos Fox News kalte regelmessig Barack Obama for sosialist. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

– Fox News er den viktigste nyhetskilden på høyresida. De har noen vanlige nyhetsprogrammer, men de har også programmer for et publikum av gale mennesker med bisarre religiøse oppfatninger.

