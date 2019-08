Kallmyr om Ocean Viking: – Migrantene kommer ikke til Norge

Det er foreløpig ikke kommet signaler om at noen land ønsker å ta imot flyktningskipet «Ocean Viking», som ligger i Middelhavet med 356 migranter om bord.

Skipet seiler under norsk flagg, og de to ansvarlige hjelpeorganisasjonene Leger uten grenser og SOS Méditerranée har bedt myndighetene i Italia og på Malta om lov til å komme til havn. Men begge land har avslått forespørselen.

FN-organisasjonen UNHCR har også bedt europeiske myndigheter om å la migrantene om bord på Ocean Viking få komme i land.

Brev fra Italia

Norske myndigheter har fått et brev fra den italienske innenriksministeren Matteo Salvini, der det gjøres oppmerksom på at «Ocean Viking» seiler under norske flagg, og vises til «Norges ansvar som flaggstat».

Italias innenriksminister Matteo Salvini ber Norge som flaggstat ta ansvar for flyktningskipet «Ocean Viking» Foto: Alessandra Tarantino / AP

I brevet blir det fremsatt sterke påstander mot virksomheten til «Ocean Viking»: «Vi mener vi står overfor en virksomhet som tjener målene til menneskesmuglere», skriver Salvini.

Og videre:

«Vi kan konkludere med at hensikten var å utføre en handling som var arrangert på forhånd, og som gikk ut på en ulovlig forflytting av migranter til vårt land»

Kallmyr avviser ansvar

– Norske myndigheter har jo ingen ting ved «Ocean Viking» å gjøre. Det er et privateid skip og det er private organisasjoner som drifter det, sier justisminister Jøran Kallmyr i et intervju med NRK.

– Vi har forklart italienerne at det er ikke Norge som styrer «Ocean Viking». Det er det kapteinen som gjør. Vi har ikke hjemmel for å be kapteinen på skipet gå til Afrika eller Malta eller Italia, sier justisministeren.

– Men hvis kapteinen ønsker å gå til for eksempel en havn i Afrika, så kan Norge gi diplomatisk bistand til å få tillatelse til å seile i havn der, sier han.

– Norge har ikke noe ansvar for å ta imot migrantene som er om bord på dette skipet. Så de kommer ikke til Norge, slår han fast. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Men de ansvarlige for «Ocean Viking» har gjort det klart at det er helt uaktuelt å bringe migrantene til en havn i Nord-Afrika.

– Hva sier havretten?

– Havretten er helt klar, og det er også utlendingsloven, sier justisministeren: De personene som er om bord på dette skipet har ikke adgang til Norge selv om de er plukket opp av et norsk skip.

– Norge har derfor ikke noe ansvar for å ta imot migrantene som er om bord på dette skipet. Så de kommer ikke til Norge, slår han fast.

Og han legger til at Leger uten grenser ikke har fulgt noen av rådene fra den norske regjeringen:

– Vi har anbefalt at de samarbeider med lokale myndigheter. Det har de ikke gjort. Og vi har anbefalt at de reiser til Tunisia eller Egypt, og det har de heller ikke gjort, sier justisministeren i intervjuet med NRK.