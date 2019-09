Kaller demonstranter terrorister, hyller politiet

I over tre måneder har opptil to millioner innbyggere i Hongkong strømmet ut i gatene for å demonstrere mot myndighetene. Demonstrasjonene var først fredelige, men har blitt mer voldelige. Demonstranter og myndighetene skylder på hverandre.

Ifølge demonstranter NRK har snakket med er Hongkong nå i ferd med å utvikle seg til en politistat som tar i bruk ekstrem vold.

Politiet bruker vannkanoner for å stoppe demonstrantene i Hongkong Foto: Tyrone Siu

Mens en av dem som har sittet tett på makten i Beijing i mange år kommenterer påstandene om politivold slik:

– Jeg har reist verden rundt og jeg kan forsikre deg om at politiet i Hongkong er noen av det mest siviliserte politifolkene som finnes. Politiet bruker den makten som må til for å takle kaoset, og bringe lov og orden tilbake til Hongkong, sier Victor Gao, visepresident for tenketanken «Senter for Kina og globalisering».

Se Urix-sendingen om situasjonen i Hongkong med Victor Gao og demonstranter NRK har snakket med:

Gao var i mange år oversetter for Kinas tidligere leder Deng Xiaoping. Og var også til stede på møtene som daværende statsminister i Storbritannia Margaret Thatcher hadde med myndighetene i Beijing, før britene overleverte sin tidligere koloni til kineserne i 1987.

Mange regner Gao som en uoffisiell talsmann for Kinas myndigheter.

Ønsker mer maktbruk

Gao mener politiet i Hongkong bare gjør det samme som politiet i New York, London eller Paris, de bruker vannkanoner og pepperspray for å få tilbake orden. Han er ikke i tvil om at det trengs.

– Jeg vil si at når terrorismen øker vil folk i Hongkong forlange at politiet bruker mer makt for å sikre at volden ikke brer om seg.

Politiet har fått mye kritikk fra demonstrantene for sin voldsbruk, mens myndighetene mener politiet i Hongkong bare gjør slik politiet i andre land gjør for å hindre kaos. Foto: JORGE SILVA / Reuters

– Folk i Hongkong sier de kjemper for demokrati, hva er ditt syn på dagens situasjon?

– Demokrati er bra, og Hongkong må etter hver ha mer demokrati. Men det som skjer i Hongkong nå er vold og kaos som også noen ganger involverer terrorisme.

De siste månedene har flere hundre tusen tatt til gatene i Hongkong for å demonstrere mot myndighetene. Studenten Anna (22) er en av de som frykter for demokratiet og sin egen frihet. Du trenger javascript for å se video. De siste månedene har flere hundre tusen tatt til gatene i Hongkong for å demonstrere mot myndighetene. Studenten Anna (22) er en av de som frykter for demokratiet og sin egen frihet.

Politiet og regjeringen har løsningen

Mens folk i Hongkong forteller til NRK at de ikke lengre stoler på politiet eller har tillit til myndighetene, gir Victor Gao sin fulle støtte både til politiet og regjeringen i Beijing.

– De gjør en bra jobb, selv om det er utfordrende og man kan alltid gjøre det bedre. I et land med to systemer er det viktigste nå å få tilbake lov og orden. Vi ønsker ikke vold og kaos og vi ønsker ikke terrorismen i Hongkong, sier Victor Gao til NRK.