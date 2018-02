Kaldfront fra Sibir senker temperaturene i Europa

En kaldfront fra Sibir legger seg denne uka som et teppe over deler av Europa, blant annet i Italia.

Søndag ble fotballkampen mellom Juventus og Atalanta i Torino avlyst på grunn av snø, og mandag våknet romerne til en snødekt by for første gang på seks år, ifølge La Repubblica.

Myndighetene i Roma oppfordrer innbyggerne til å begrense ferdsel til det som kun er nødvendig, og flere skoler holder stengt.

Flere av Romas mest kjente landemerker er mandag forvandlet til «fantastiske snøskulpturer», skriver avisa, men været skaper også trøbbel for kollektivtrafikken.

Det er store forsinkelser i buss- og togtrafikken, men undergrunnsbanen går som normalt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge værvarslingsnettsiden Meteo.it kommer vinterværet til å vare minst fram til midten av uka, og det er ventet temperaturer ned mot ti minusgrader flere steder.

– Bli inne

Ikke siden 2005 har Frankrike opplevd en kuldebølge av samme type som den som nå har rammet landet, skriver Le Monde.

Sibirkulda kan føre til at temperaturene faller ned mot 10 minusgrader enkelte steder.

Også i Frankrike har temperaturene falt ved starten på den nye uka. Foto: Philippe Huguen / AFP

Kulda har så langt fått skylden for mins to dødsfall, ett av dem i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, langs grensa mot Italia og Sveits. Der mistet en uteligger livet i byen Valence, hvor temperaturen falt til – 3 grader i løpet av natta.

Helsemyndighetene i landet anbefaler at spedbarn og eldre holder seg innendørs, og de går også ut med flere generelle råd til andre.

Det går blant annet på at man skal minimere fysiske anstrengelser og sørge for at man er godt kledd for å unngå frostskader, i tillegg til advarsler om risiko for karbonmonoksidforgiftning.

«Beistet fra øst»

I Storbritannia må innbyggerne belage seg på «skikkelig kaldt vær» denne uka, sier meteorolog Charlie Powell til The Guardian.

– Det kommer ikke til å sette rekorder, men det kommer til å være ganske enestående – vindene kommer til å gjør at det føles som – 10 til – 15 grader i løpet av dagen, sier Powell.

Tilskuerne var godt kledd for ligacupfinalen mellom Arsenal og Manchester City på Wembley i London søndag. Foto: Glyn Kirk / AFP

Storbritannias meteorologiske myndighet, Met Office, har sendt ut advarsler om været som kan ventes den kommende uka på grunn av kuldebølgen fra Sibir, som britiske medier har gitt kallenavnet «beistet fra øst».

Togselskaper har varslet begrensede tjenester fra og med mandag på grunn av kulda, og forsinkelser kan også ramme biltrafikk og flytrafikk, advarer Met Office.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også i Tyskland har kulda gjort sitt inntog. Natt til mandag var den kaldeste så langt i vinter, skriver Süddeutsche Zeitung. Kaldest var det i Zugspitze i Bayern, der det ble målt 27 kuldegrader.