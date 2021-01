Julian Assange blir ikke løslatt mot kausjon

Julian Assange kan likevel ikke for første gang på mer enn åtte år spasere ut i det britiske samfunnet som en fri mann, slik han nok hadde håpet på.

Dette skjer fordi amerikanske myndigheter har overklaget beslutningen om ikke å utlevere ham til USA.

Julian Assange ble verdensberømt da han og Wikileaks i 2010 i to omganger offentliggjorde dokumenter om amerikansk og vestlig krigføring i land som Afghanistan og Irak.

Etter et besøk i Sverige i august 2010 ble Julian Assange anklaget for voldtekt av to svenske kvinne. Dette gjorde at han ble krevd utlevert fra Storbritannia til Sverige, noe som til slutt gjorde at Assange valgte å søke tilflukt i Ecuadors ambassade i London.

Julian Assange har mange støttespillere over hele verden. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Har sittet i britisk høyrisikofengsel

Selv avviser han voldtektsanklagene og mener det hele er iscenesatt av amerikanske myndigheter, for å få ham dømt for å avslørt det han selv mener er krigsforbrytelser.

Julian Assange har mange støttespillere over hele verden, som ser på ham som et symbol for pressefrihet og kampen mot overgrep fra amerikanske militære, særlig i den tredje verden.

I april 2019 ble tvunget til å forlate ambassaden, og han har siden den gangen sitter i høyrisikofengselet Belmarsh i utkanten av den britiske hovedstaden.

Amerikanske myndigheter har hele tiden krevd ham utlevert for å få ham dømt for å ha røpet statshemmeligheter.

4. januar bestemte så en britisk dommer at Julian Assange er for syk til å bli utlevert til USA, noe som blir sett på som en stor seier for ham selv og hans støttespillere.

Men han må likevel vente til den klagen som amerikanske myndigheter har kommet med blir behandlet, før han eventuelt blir satt fri mot kausjon.