Jordskjelv rammer California på uavhengighetsdagen

På selveste uavhengighetsdagen 4. juli rammet jordskjelvet den amerikanske delstaten California med en styrke på 6,4 torsdag morgen lokal tid.

Det er rapportert om steinras, branner, sprukne vannrør og falne kraftledninger i nordvestlige områder av staten.

Skjelvets sentrum var nær Ridgecrest, et lite samfunn vest i Mojaveørkenen. Seismol Lucy Jones sier skjelvet ville gjort betydelig mer skader dersom det hadde hatt sitt senter i et tettere befolket område.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Flere bygg skal ha fått skader. Daglig leder Diane Ruggiero ved hotellet Hampton Inn i Ridgecrest forteller til CNN at hotellet har betydelige skader.

– Det er liten sjanse for at et større jordskjelv vil ramme i løpet av de nærmeste dagene. Men dette området kommer nok til å fortsette å riste en del i dagene som følger, men trolig ikke med en styrke høyere enn 5, sier Jones til CNN.

Det er ikke ventet at skjelvet vil føre til noen tsunami.

Kjente skjelvet både i Los Angeles og Las Vegas

Jordskjelvet kunne kjennes sentralt i Los Angeles som en lang, rullende skjelving. Det fikk bygninger til å svaie frem og tilbake i flere sekunder.

Like nord for Los Angeles, har brannvesenet i Kern County rykket ut til mer enn 24 hendelser relatert til skjelvene, inkludert branner og medisinske nødssituasjoner.

Los Angeles internasjonale flyplass skal ikke ha fått skader.

Brannvesenet i San Bernardino, øst for Los Angeles, opplyser på Twitter at ingen personer er skadd, men flere bygg og veier har fått skader.

Den nasjonale meteorologitjenesten tvitrer at skjelvet kunne kjennes også i Las Vegas i Nevada, men uten at det har gitt betydelige skader.

Ifølge amerikanske myndigheter har det vært minst 38 etterskjelv. Her på USAs jordskjelvsenters hjemmeside kan du se hvor jordskjelvene rammer.