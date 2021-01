Biden har ominnredet det berømte kontoret, slik tradisjonen er når en ny president overtar etter den gamle. Helter og forbilder skiftes ut sammen med møbler, tepper og gardiner.

Et stort maleri av tidligere president Franklin D. Roosevelt dominerer nå billedveggen. Han overtok også et land i krise.

Som de fleste presidenter har også Biden portretter av familien på hyllen under vinduet bak seg, men på denne hedersplassen står det også en byste av Cesar Chavez. Han var en kjent fagforeningsleder og menneskerettighetsaktivist.

Der er det også et foto av Biden og pave Frans.

USAs nye president er den andre katolikken i embetet, den første var John F. Kennedy, som det også er en byste av i Det ovale kontor.

Franklin D. Roosevelt har fått en sentrale plass på bildeveggen. De andre portrettene er fra øverst til venstre av USAs første president George Washington, en av grunnlovsfedrene Alexander Hamilton og de tidligere presidentene Thomas Jefferson og Abraham Lincoln. Foto: Alex Brandon / AP

Bysten av den tidligere britiske statsminister Winston Churchill er fjernet.

Det var George W. Bush som fikk bysten sendt fra Storbritannia til Washington, men Barack Obama tok den ut av Det ovale kontor. Så tok Trump den inn igjen, og nå er den fjernet på nytt.

Den tradisjonelle sittegruppen midt i rommet. Under Trump hadde møblene en mørkere tone. Joe Biden har valgt å beholde den store pulten som så mange av forgjengerne har brukt. Foran ham ligger settet med penner. Det er en tradisjon at den amerikanske presidenten aldri bruker den samme pennen to ganger når offisielle dokumenter signeres. Tradisjonen tro er bordet bak presidentpulten fylt av familiebilder. I tillegg er det plassert en byste av fagforeningslederen Cesar Chavez der. En byste av president Harry Truman er nå plassert under et portrett av Benjamin Franklin. I bokhyllen står en stein fra månen (midten nederst). En statue av president Abraham Lincoln pleier alltid å ha sin plass i det kjente rommet, i likhet med maleriet med det amerikanske flagget. Det ovale kontor i Det hvite hus under Joe Biden. En statue av den kvinnelige borgerrettsforkjemperen Rosa Parks er plassert foran ett av vinduene. Teppene på det ovale kontor har alltid det amerikanske presidentseglet vevd inn som motiv i midten. Selv om møbler, tepper og gardiner skiftes ut, pleier i hovedsak møbleringen å være den samme.

Aktivister, bragder og vitenskap

I Donald Trumps kontor var det en byste av borgerrettsforkjemperen Martin Luther King jr. – men hos Biden har den fått en langt mer fremtredende plass.

Det er også satt inn byster av Rosa Parks, som bidro sterkt i kampen mot raseskillet i USA og førstedame og sosial reformator Eleanor Roosevelt.

Borgerrettsforkjemperen Martin Luther King jr. har fått en mer fremtredende plass. Foto: Alex Brandon / AP

Biden har også gitt en sentral plass til et portrett av oppfinneren, diplomaten og vitenskapsmannen Benjamin Franklin.

Ifølge Washington Post kan det tolkes som et signal fra Biden om å følge vitenskapens råd.

Franklins portrett er plassert nær en utstilt månestein, for å minne amerikanerne om ambisjonene og bragdene til tidligere generasjoner.

CNN merker seg at det er et portrett av tidligere president Andrew Jackson, som erstattes av Benjamin Franklin.

Trump var en beundrer av Jackson, som ifølge historikere også hadde en sterkt populistisk stil.

Det ble kritisert at Trump ga portrettet av Jackson en så fremtredende plass.

Jackson holdt selv slaver; og han signerte «Indian Removal Act» som førte til at tusenvis fra USAs urbefolkning ble fordrevet av hvite nybyggere.

Det ovale kontor i Det hvite hus slik det så ut da George W. Bush møtte Barack Obama 10. november 2008. Det store gulvteppet under George W. Bush sin presidentperiode var lyst og kontorstolen mer moderne enn stilen til forgjengerne. Det ovale kontor i Det hvite hus ble pusset opp da Barack Obama skulle ta over. Det ble lagt ny tapet på veggene, nytt teppe på gulvet og satt inn nye sofaer, som hadde en mer moderne stil. Donald Trump på besøk hos Barack Obama i Det ovale kontor 10. november 2016. Tre måneder etter var rommet ommøblert. Under president Donald Trump ble det store teppet og gardinene skiftet fra Obama-epoken. Men den store pulten som nesten hver eneste president har brukt ble beholdt. President Bill Clinton foran den samme pulten. Gardinene og annet interiør er nå plukket frem igjen fra lageret. Det store blå gulvteppet som ble brukt under Bill Clintons periode på 1990-tallet, er produsert av den amerikanske teppeprodusenten Scott Group of Grand Rapids fra Michigan. Nå ligger teppet igjen på gulvet på det berømte presidentkontoret. President Ronald Reagan før han holder sin siste tale til nasjonen i januar 1989. Selv om farger, gardiner og møbler skifter, står flaggene på samme sted. President George H.W. Bush i Det ovale kontor i januar 1991. President Jimmy Carter i Det ovale kontor i 1977.

Clintons gulvteppe og gardiner

Biden har også tatt inn et dypblått gulvteppe som ble brukt da Bill Clinton var president.

Hentet fra lageret i Det hvite hus er også de tunge gardinene bak presidentens kontorpult, som også er fra Clintons tid. De er i en lysere gull-tone enn gardinene som hang der i Trumps presidentperiode.

Noen ny kontorpult er ikke satt inn etter Trump. Den kalles the «Resolute Desk» fordi den er laget av eik fra det britiske skipet HMS Resolute som var på tokt i arktiske farvann.

Skrivebordet ble gitt som gave fra dronning Victoria til president Rutherford B. Hayes i 1880. Siden den gang er det kun Lyndon B. Johnson, Richard Nixon og Gerald Ford som ikke har brukt den.

Donald Trump i Det ovale kontor i 2018. Den lille treboksen på pulten inneholder direkteknappen til butleren, som bragte Trump Cola. Portrettet på veggen er av tidligere president Andrew Jackson. Foto: Leah Millis / Reuters

Colaknappen borte

På «Resolute Desk» fantes det en liten rød knapp med direkte forbindelse til butleren i Det hvite hus. Knappen ble kjent da Trump demonstrerte den overfor nyhetsbyrået Associated Press i 2017.

Ved hjelp av et presidenttrykk dukket det straks opp en forsyning med cola i Det ovale kontor. Ifølge amerikanske medier drakk den nå avgåtte presidenten opptil 12 bokser med «Diet Coke» hver dag.

Ifølge Chris Sims, som tidligere jobbet i Det hvite hus, elsket Trump å spøke med den røde knappen da gjester var på besøk. Sims forteller i boken Teams of Vipers at presidenten pleide å si at dette var «atomknappen».

Og at gjestene – da Trump plutselig trykket på knappen – så overrasket på hverandre, usikre på hva de skulle gjøre. Da butleren deretter dukket opp i rommet, skal presidenten ha ledd godt av spøken.

På bildene som er tatt av etterfølgeren, er butlerknappen borte fra pulten.