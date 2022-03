Jobber med å få 120 foreldreløse ukrainske barn til Norge

100.000 barn bor på barnehjem i Ukraina og mange av dem er nå på flukt fra krigen.

Akkurat nå er 120 av disse barna på vei fra Vest-Ukraina til Norge i en stor evakueringsoperasjon, opplyser SOS-barnebyer til NRK.

Det er likevel ikke sikkert hvor barna kan havne når de er ute av landet.

Andre land kan nemlig ikke ta over foreldreansvaret for barn som er under statlig omsorg.

– Det å få overført det ansvaret fra ukrainske myndigheter til andre lands myndigheter kan bli en juridisk hengemyr, sier Sissel Aarak, leder av SOS barnebyer i Norge.

Det er spedbarn blant de ukrainske barna som evakueres.

Mange spedbarn: – Ingen tid å miste

Barna som kommer er fra et barnehjem i Kharkiv, før de flyttet til Poltova. I dag er de på toget på vei mot grensen, hvor de etter planen blir tatt imot av lokalt ansatte fra SOS-barnebyer.

Evakueringen startet torsdag og mange av barna er spedbarn. Alle er under seks år.

Disse barna klarer ikke å flykte selv, så nå må Norge være proaktive, sier Sissel Aarak, leder av SOS barnebyer i Norge. Foto: CF-Wesenberg

SOS-barnebyer Norge har kontaktet Justisdepartementet for at Norge skal kunne ta imot barna, men har foreløpig ikke fått et svar på hvordan de skal løse det.

– Man bruker for lang tid på juridiske, byråkratiske prosesser som gjør at disse barna ikke blir evakuert i tide, sier Aarak.

Hun sier SOS barnebyer i andre land også opplever det samme.

– Jeg forstår at det er juridisk komplisert, men akkurat nå handler det om livet til mange barn, sier Aarak.

De forsøker å kartlegge hvordan barna skal tas imot i Norge.

Justisdepartementet: – Komplisert

Statssekretær i Justisdepartementet, Astrid Bergmål sier at de er kjent med at SOS barnebyer jobber med å få barna ut av Ukraina og til Norge.

– Departementet hadde på torsdag et møte med organisasjonen. Vi har stor forståelse for at mange ønsker å hjelpe, skriver Bergmål i en e-post.

– Når det gjelder å hente barn i utlandet reiser dette en rekke kompliserte problemstillinger. Barn er en sårbar gruppe og norske myndigheter må se på hvordan vi kan hjelpe på best mulig måte, på ordnet og regulert vis, sier hun.

Bergmål vil understreke at Ukrainas naboland har et apparat for å ta imot.

– Det er ikke er sikkert at det beste for disse barna vil være i komme til Norge. Dette må vurderes. Departementet er kjent med at også andre land mottar henvendelser om å ta imot barnehjemsbarn nå, sier hun.

Mistet foreldre i krigen

Oleksandr Alokhin er fra Ukraina, men bor og jobber som lege i Fredrikstad.

Han har jobbet hardt for å finne en løsning for disse barna og det er ikke lett å holde tårene unna.

– Vi har bestemt oss for å ikke gråte, og for å jobbe hardt for barna. Det er barn som ikke har familie og barn som nå har foreldre som har blitt drept nå nylig, sier han.

Nesten 100 000 barn bor på institusjon i Ukraina.

Etter at han kom i kontakt med en gammel studiekamerat som jobber som overlege ved barnehjemmet, har han kontaktet myndigheter og SOS barnebyer for å få barna evakuert til Norge.

– Barna har det bra, de har mat og bleier, sier Alokhin men er veldig bekymret for at dette tar tid.

Han har kontakt med legen ved barnehjemmet hvor barna evakueres fra, Konstantin Zemlyanskij.

Legen er med barna på toget, og forteller at det i tillegg til de 120 barna er ansatte ved barnehjemmet som nå flykter etter at en rakett slo ned i en nabobygning.

Det er spedbarn blant de ukrainske barna som evakueres.

Flykter etter at rakett traff nabobygning

– Jeg håper dette går bra, sier Alokhin.

Ifølge Alokhin måtte barna evakueres på kort tid og de ansatte ble bedt om å evakuere sammen med barna.

Flere av de ansatte fikk valget mellom å dra uten egne barn eller ta med seg egne barn og evakuere sammen med barnehjemsbarna.

Oleksandr Alokhin er på telefonen store deler av dagen for å organisere hvordan å få barna ut av Ukraina.

Flyselskapet SAS skal ha sagt seg villig til å frakte barne til Norge, så snart de har kommet seg over grensa.

SOS-barnebyer sier også at barnehagekjeden Espira skal bistå med å passe på barna på vei mot Norge.

Mange barnevernsbarn i en håpløs situasjon

I underkant av 100. 000 ukrainske barn bor på institusjon og mange av disse ligger i krigsområdene.

Totalt er det mellom 500 og 600 institusjoner i landet. Det har kommet rapporter om at ansatte har flyktet fra noen av institusjonene som følge av kamphandlingene.

Ifølge SOS-barnebyer er disse barna ofte fra fattige familier og en del av dem har funksjonsnedsettelser.