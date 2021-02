Jeff Bezos gir seg som Amazon-sjef

Jeff Bezos (57) går av som toppsjef for netthandelsbedriften Amazon.

I et brev til de ansatte i Amazon forklarer Bezos at han vil gå over i en rolle som aktiv styreleder i bedriften, og at han gleder seg til endringene.

– Jeg har aldri hatt mer energi enn nå og jeg pensjonerer meg ikke, skriver Bezos.

Han sier han vil bruke mer tid på nye prosjekter, klimaendringer og avisa The Washington Post, som han kjøpte i 2013.

Bezos har vært verdens rikeste person siden 2017 og har nå en formue på rundt 184 milliarder dollar, ifølge CNBC.

For få uker siden gikk Elon Musk forbi Bezos som verdens rikeste mann, med en formue på 185 milliarder dollar.

Det skal ikke være knyttet noe dramatikk rundt Bezos' avgang. Amazon har tjent store penger under koronapandemien, og i fjerde kvartal i 2020 doblet selskapet overskuddet til 7,2 milliarder dollar.

CEO for nettjenester i Amazon, Andy Jassy, tar over etter Bezos i tredje kvartal i 2021.

MOT KLIMAENDRINGER: I 2020 lovte Bezos å bruke ti milliarder dollar av egen formue for å slåss mot klimaendringer. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Startet i garasjen

I likhet med teknologiselskapet Apple, startet Jeff Bezos Amazon fra garasjen sin, i 1994. Siden har selskapet vokst raskt, og er nå markedsledende i USA og flere europeiske land.

EU-kommisjonen anklager Amazon for å misbruke sin markedsstilling.

Selskapet har rundt 1,3 millioner ansatt, ifølge Bezos.

På grunn av økt netthandel under koronapandemien, annonserte selskapet nydelig at de vil ansette 100.000 i full- og deltidsstillinger i USA og Canada.