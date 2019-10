Japansk verdsarv gjekk opp i flammar

Brannen i Shurijo-palasset sør på øya Okinawa starta natt torsdag. Ifølgje politiet har hovudbygget, Seiden-tempelet, og ei av nabobygningane brunne ned til grunnen. Det brann også i ei anna bygning, melder den japanske kringkastaren NHK.

Det er ikkje rapportert om skadde etter brannen, men bebuarar blei evakuerte medan brannmannskapa arbeidde med å få kontroll på flammane. Sløkkearbeidet tok fleire timar, skriv The Guardian.

Folk som budde i nærleiken av Shurijo-palasset måtte evakuerast medan sløkkearbeidet heldt på. Foto: KYODO / Reuters

Populært turistmål

Palasset blei bygd for over 500 år sidan, og blei utpeikt til japansk kulturskatt i 1933. Under andre verdskrigen blei palasset nesten heilt øydelagt i eit slag der over 200.000 amerikanarar og japanarar mista livet.

Dagens palass er ein rekonstruksjon bygd på det gamle, men dei originale delane av området står i dag på Unescos verdsarvliste.

Shurijo-palasset er eitt av verdas mest populære reisemål, og står på Unescos verdsarvliste. Foto: AP

Palasset blei restaurert og gjenopna i 1992.

Shurijo-palasset er også eit populært turistmål. Ifølgje nettstaden Worldatlas er palasset den tiande mest besøkte staden i verda med over 1,7 millionar besøkande kvart år.

Ukjent brannårsak

Det var eit turistarrangement i palasset tidlegare denne veka. I etterkant av dette arrangementet blei det gjort noko arbeid på palasset. Men politiet veit ikkje om brannen kan setjast i samanheng med dette arbeidet, seier Ryo Kochi, som er talsmann for Okinawa-politiet, til The Guardian.

– Brannen starta i hovudtempelet, og ser ut til å ha spreidd seg raskt til alle hovudbygningane, seier han.

Ordføraren i Naha, der palasset ligg, Mikiko Shiroma, lova å gjere det ho kan for å redde det som er igjen av palasset.

– Det kjennest som om vi har mista eit symbol. Eg er sjokkert, seier ho til nyheitsbyrået AP.

Brannmannskapa har kontroll på flammane, men driv framleis med ettersløkking etter storbrannen i natt. Foto: Jun Hirata / AP

Historikaren Kurayoshi Takara, som deltok i rekonstruksjonen av palasset, seier han ikkje finn ord for det som har skjedd.

– Eg kan framleis ikkje forstå at dette har skjedd. Det har teke over 30 år og det var eit monument over visdom og innsatsen til mange menneske, seier han.