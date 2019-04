Jamt løp i valdagsmålingar i Israel

Benjamin Netanyahu har vore statsminister dei siste ti åra, og i perioden 1996–1999. Hovudutfordraren hans er tidlegare forsvarssjef Benny Gantz, som leier partialliansen Blått og kvitt.

Då vallokala stengde, blei det offentleggjort ei valdagsmålingmåling som viste dødt løp, mens to andre tyder på at Blått og kvitt fekk flest stemmer. Både Netanyahu og Gantz erklærte seg som vinnarar etter at målingane var offentleggjort.

Fakta om valgdagsmålinger i Israel Ekspandér faktaboks Tre valgdagsmålinger ble offentliggjort etter at valglokalene stengte i Israel tirsdag kveld.

De to største grupperingene er regjeringspartiet Likud og opposisjonens fellesliste Blått og hvitt.

Blått og hvitt får 37 representanter i Knesset i valgdagsmålingen til fjernsynsstasjonen Kanal 11. Likud får 36 representanter

I målingen til Kanal 12 får Blått og hvitt 37 representanter, mens Likud får 33.

Både Likud og Blått og hvitt får 36 representanter i målingen til Kanal 13.

Selv om Blått og hvitt ser ut til å ha et lite overtak, tyder målingene også på at Likud har best forutsetninger for å sette sammen en ny regjeringskoalisjon sammen med mindre partier. Kilder: Haaretz, Jerusalem Post

Se direkte fra valget i Israel Du trenger javascript for å se video.

Jamt også i meiningsmålingane

Meiningsmålingane har vist at det har vore svært jamt mellom dei to partia. Men ingen har sett ut til å kunne få fleirtal i nasjonalforsamlinga Knesset åleine. Begge vil derfor vere avhengige av støtte frå småparti for å kunne styre landet.

Vallokala opna klokka 6 norsk tid. Rundt 6,4 millionar menneske var venta å delta i valet på ny nasjonalforsamling.

Statsministerkandidaten Benny Gantz frå Blått og kvitt håpar på siger etter å ha stemt i heimbyen Rosh Haayin. Foto: Sebastian Scheiner / AP

Meldingar om valfusk

I løpet av dagen har det komme fleire meldingar om valfusk. Medlemmer av regjeringspartiet Likud har utplassert skjulte kamera i vallokale i område der det bur mange palestinske israelarar.

Palestinske israelske politikarar meiner dette er i strid med lova. Og ein talsmann for den sentrale valkomiteen i Israel stadfester at det er ulovleg å filme folk når dei stemmer.

Den israelske statsministeren, Benjamin Netanyahu stemmer saman med kona Sara. Foto: Ariel Schalit / AP

Både Likud og felleslista Blått og kvitt melder om at stemmesetlar er gjort ugyldige ved at det er teikna merke på dei. Stemmesetlar skal også ha forsvunne frå fleire stemmelokale.