Jevnt i Israel, men ny allianse kan styrte Netanyahu

– Stem på Blå og Hvit!

I et veikryss står en smilende Gal Mary (26) og deler ut israelske flagg til dem som kjører forbi.

– Bare noen dager til vi skal skifte regjering! Stem på Blå og Hvit! sier hun, idet hun gir et flagg til nok en forbikjørende.

Læreren er del av kampanjen til partialliansen Blå og Hvit, ledet av den politiske nykommeren og tidligere hærsjefen Benny Gantz. Får Mary det som hun vil, blir han Israels neste statsminister i valget tirsdag.

– Jeg tror det er en atmosfære av endring i Israel. For første gang på lenge har vi en kandidat som kan erstatte Netanyahu. Det er en veldig viktig anledning til å endre ting, sier hun.

Netanyahu-valgkamp

I Jerusalem forbereder studenten Rachel Broyde seg på et valgmøte. Hun er jevngammel med Gal Mary, men de politiske forskjellene er store. Broyde driver valgkamp for Netanyahus Likud-parti.

Rachel Broyde driver valgkamp for Likud. Foto: Kristin Solberg

– Jeg mener Netanyahu er den sterkeste lederen Israel har hatt på veldig lang tid. Israel trenger en leder som er svært sterk i diplomatiske relasjoner. Vi har en leder som er god på sikkerhet, og fokusert på Israels fremtid både når det kommer til økonomi og sikkerhet ved grensene våre, sier hun.

Broyde ble født i USA, men immigrerte til Israel da hun skulle studere. I Likud-kampanjen jobber hun med å få flere engelsktalende immigranter til å stemme på Netanyahu.

Blant spørsmålene Broyde får av velgere som ennå ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på, er temaer som den nylige eskaleringen med Hamas på Gazastripen, der Netanyahu har fått en del kritikk. Hun får også spørsmål om korrupsjonssiktelsen som henger over ham. Men Broyde har svarene klare. Hun mener mye tyder på at korrupsjonsanklagene er politisk motivert.

– Jeg støtter statsministeren fullt ut, og jeg tror sterkt at siktelsen vil falle i første høring, sier hun.

Hun sier hun frykter ledere som ikke har den erfaringen som trengs til å lede Israel – en referanse til Gantz, som kritiseres for sin manglende politiske erfaring.

– Denne valgkampen ligger kandidatene tett-i-tett. Så de som vil ha Netanyahu som statsminister, bør stemme på ham, sier hun.

Gantz vs Netanyahu

Det er tett i toppen denne gangen: Ifølge de siste meningsmålingene ligger Gantz’ allianse Blå og Hvit og Netanyahus Likud jevnt. Men valget handler også om hvem som kan bygge en levedyktig koalisjon, med minst 61 av Knessets 120 seter. Der kan Netanyahu ha et fortrinn, med flere mulige alliansepartnere.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: EMMANUEL DUNAND

Meningsmålinger den siste tiden gir en koalisjon ledet av Likud en ledelse.

– Jeg tror at Blå og Hvit vil få flere seter enn Likud, men at de ikke vil klare å danne en koalisjon fordi de ikke har nok koalisjonspartnere. Netanyahu vil til slutt danne en koalisjon, som kommer til å bli mer høyrevridd enn den er i dag. Det vil ikke være gode nyheter for Israel, etter min mening, sier Uri Dromi, journalist og analytiker i Jerusalem.

Han mener valget på mange måter handler om fremtiden til tostatsløsningen og fredsprosessen – selv om slike temaer har vært nesten helt fraværende i en valgkamp som har fokusert mye på person, mindre på sak.

– Det store spørsmålet er: vil denne regjeringen fortsette? Hvis han vinner, vil Netanyahu sannsynligvis danne koalisjon med partier på ytre høyre fløy. Så situasjonen slik den er i dag (manglende fredsprosess, red. anm), vil fortsette, og det vil ikke bli en utvikling i forhold til palestinerne. Hvis derimot Blå og Hvit vinner og danner en sentrumsregjering, da kan vi kanskje se fremgang i fredsprosessen, sier han.

Til tross for at Gantz har forsøkt å fremstå som en hauk på sikkerhetsspørsmål i valgkampen – han står blant annet bak en valgkampsvideo der han skryter antall drepte og antall mål rammet under Gazakrigen i 2014, da han var hærsjef – tror Dromi at Gantz – hvis han velges – kan komme til jobbe mer for tostatsløsningen og fredsprosessen, enn det som vil skje under Netanyahu.

Benny Gantz leder alliansen som kjemper mot Likud. Foto: Jack Guez / AFP

– Jeg vil ikke sette likhetstegn mellom hva folk sier i en valgkamp og hva de vil si eller gjøre når de er valgt. For å bli valgt i dag, må Gantz og andre som ligger til sentrum-venstre, fremstå som høyrevridde. De må kommunisere: «Jeg vil ikke svikte dere, jeg vil ikke være svak med palestinerne, jeg vil sikre dere, etc. etc», sier analytikeren.

Håpløshet på Gazastripen

Han er jevngammel med Gal Mary og Rachel Broyde, men livet hans er ganske annerlededes: I Gaza by sitter Walid Nabil Al Shawa (26) i ruinene av det som var hjemmet hans. I den siste eskaleringen mellom Israel og Hamas – knappe to uker før valget – ble boligblokken, hjem til ni familier, totalødelagt i et israelsk luftangrep.

Den israelske hæren sier til NRK at det var Hamas-aktivitet i bygningen; det nekter Al Shawa for. Han mener han var et offer for den israelske valgkampen. Han tror Netanyahu svarte sterkt på rakettangrepet mot Israel, nettopp fordi han ville bli gjenvalgt.

– Selvsagt har det israelske valget hatt en effekt på oss, for de vil gi mer makt til statsministeren, så han kan bli gjenvalgt, sier han.

Han tror ikke det spiller noen rolle for palestinerne hvem som vinner valget i Israel: Gantz eller Netanyahu. For på Gazastripen er det håpløsheten som rår.

– Vi bryr oss ikke om hva som skjer i Israel, vi vil bare leve i fred. Vi vil ha fred med Israel.

Walid Nabil Al Shawa mener bombingen i Gaza var en del av valgkampen Foto: Kristin Solberg

– Mange ønsker endring

Flere titalls flagg er delt ut, og Gal Mary smiler fornøyd. Den gode responsen i veikrysset tolker hun som et tegn på at flere er enige med henne i at Netanyahus tid bør være forbi, etter totalt 13 år ved makten, ti i denne omgang. Hun mener statsministeren ikke har levert på viktige saker.

– Først og fremst på sikkerhet: en stat som ikke kan levere på sikkerhet har mislyktes. Det andre er økonomien. Et ungt par i dag sliter med de høye levekostnadene, selv hvis begge jobber. Jeg tror Gantz er verdig og kan levere, sier hun.

Hun tror den tidligere hærsjefen vil lykkes.

– Jeg tror det. Mange vil ha en endring.