– Først da pappa ble drept, fikk jeg vite hva han gjorde

12. mai i år smeller det i Gaza by. En av de mange israelske bombene som faller denne natten treffer målet sitt, en 64 år gammel mann.

Hvorfor akkurat ham?

Navnet hans har du sannsynligvis ikke hørt før. Til og med barna til Jamal Al Zebda hevder de ikke visste at faren var en viktig brikke i Hamas' kamp mot Israel.

– Jeg fikk sjokk da folk fortalte meg hva faren min gjorde, jeg visste ingen ting. Jeg fikk høre fra andre hvordan pappa har utviklet Hamas-raketter, forteller Saja Al Zebda.

ISRAELSKE BOMBER: 254 personer ble drept under de israelske bombeangrepene mot Gaza i mai. VIDEO: AP/RTV

Over 4000 raketter

Under den siste konflikten på Gazastripen avfyrte Hamas og andre militante grupper over 4000 raketter mot Israel.

Rakettene rammet bygninger og mennesker i landet, og ble en trussel mot byer i store deler av Israel. Mange lurte på hvordan Hamas hadde klart å skaffe seg et slikt våpensystem.

RAKETT PÅ KJØKKENET: En familie i den israelske byen Ashkelon viser frem skadene etter at en rakett fra Gaza traff bygningen de bor i. Foto: Amir Cohen / Reuters

Siden Hamas tok kontrollen over Gaza i 2007, har gruppa forsøkt å lage raketter som kan treffe mål langt inne i Israel.

Tidligere hadde bevegelsen kun upresise raketter med kort rekkevidde og liten eksplosjonskraft. Men rakettene drepte likevel uskyldige mennesker i Israel, og Hamas, som er terrorlistet av både EU og USA, ble kritisert av verdenssamfunnet for å bruke slike våpen.

RAKETTER FRA GAZA: Hamas og andre militante grupper på Gaza sendte over 4000 raketter mot Israel i mai. Tolv israelere ble drept. Foto: Mohammed Abed / AFP

Under den siste konflikten brukte Hamas mer avanserte våpen, som gjennom 11 dager sendte over 2 millioner israelere i bomberom i store deler av Israel.

– Hamas har utviklet seg teknologisk i produksjonen av egne raketter. I mange år har de skaffet seg våpen fra flere land i regionen, blant annet fra Iran, forteller Yossi Melman. Han er etterretningsanalytiker og jobber for den israelske avisen Haaretz.

FEIRER: Hamas markerer det de har beskrevet som en seier over Israel i mai i år. VIDEO: Nabal Hego

Utilgjengelige smuglerruter

Ifølge Melman ble våpnene smuglet inn i Gaza langs flere ruter. Den ene gikk sjøveien fra Iran til Sudan, gjennom Egypt og videre inn i Gaza via tunneler. Men disse rutene har etter hvert blitt vanskelige å bruke på grunn av israelske angrep på våpenkonvoiene, og senking av båter. I tillegg ødela den egyptiske hæren tunnelene ved grensen mellom Gaza og Egypt.

Dette har vært med på å presse Hamas til å produsere egne raketter. Ifølge Yossi Melman får Hamas hjelp av Iran, libanesiske Hizbollah og av lokale ingeniører som har utdannet seg i utlandet og kommet hjem til Gaza.

DREPT: Jamal Al Zebda ble 64 år gammel. Foto: Bilde distribuert av Hamas

En av disse ingeniørene var professor Jamal Al Zebda.

– Han snakket aldri om jobben sin hjemme, forteller datteren Saja.

Delte forskning med Nasa

Ved hjelp av lokale journalister på Gazastripen har NRK fått kontakt med familien til Jamal Al Zebda.

Saja Al Zebda møter til intervju på et hemmelig sted. Den 22 år gamle kvinnen sitter på en stol foran et stort bilde av faren, broren og Klippedomen, en hellig muslimsk bygning på Tempelhøyden i Jerusalem.

– Jeg er stolt over arbeidet faren min gjorde, sier Saja.

– Han var en veldig snill mann. Jeg var klar over at han var med motstandsbevegelsen, men jeg visste ikke hva han jobbet med, forteller hun.

MISTANKE: Saja Al Zebda sier at hun ikke visste hva faren gjorde i Hamas, men at hun fikk en mistanke om at han var sentral da huset deres ble bombet i 2014. Foto: Nabal Hego

Jamal Al Zebda studerte i USA og leverte sin doktorgradsforskning til den amerikanske romfartsetaten Nasa. Ifølge familien tilbød Nasa ham jobb, men han takket nei og dro hjem til Gaza i 1994. Der sluttet han seg til Hamas og startet et hemmelig rakettprogram.

– Et stort tap for Hamas

– Da professoren kom hit etter å ha forlatt USA, var rekkevidden på rakettene ikke lenger enn 30 kilometer. Eksplosjonskraften var beskjeden og rakettene var upresise, forteller Dr. Mohammed Alargami, en sikkerhetsekspert i Gaza.

HARDT SLAG: Mohammed Alargami mener det var et hardt slag for Hamas at Jamal Al Zebda ble drept. Foto: Nabal Hego

– Etter Jamal Al Zebdas død har motstandsbevegelsen raketter som rekker over hele Israel. Denne mannen, med hans erfaring, er uten tvil et stort tap for Hamas, sier Alargami.

Al Zebda utviklet blant annet raketten «Ayyash», som har en rekkevidde på 250 kilometer og er den lengstrekkende raketten Hamas har skutt mot Israel.

TRUER ISRAEL: Raketten «Ayyash» skal ha en rekkevidde på 250 kilometer. Her vises den frem i en parade i Rafah sør på Gazastripen i mai i år. Foto: SAID KHATIB / AFP

Saja Al Zebda forteller at faren var taus og hemmelighetsfull.

– Han sa til meg: «Når jeg blir martyr vil du få vite hva din far gjorde».

Fikk en mistanke

I 2014 ble huset deres på Gaza bombet. Saja sier at hun den gang ikke skjønte hvorfor Israel valgte å bombe akkurat deres hjem, men at hun senere fikk en mistanke om at det handlet om farens rolle i Hamas.

INGENIØR: Osama Al Zebda var ingeniør i likhet med sin far, og aktiv i Hamas. Han ble drept samme natt som faren. Foto: Bilde distribuert av Hamas

Saja mistet også en bror under angrepet natt til 12. mai. 33 år gamle Osama Al Zebda var ingeniør, som faren, og aktiv i Hamas. Han ble født i USA og var amerikansk statsborger.

– Jeg hadde aldri trodd at Israel skulle drepe min bror. Vi var forberedt på at min far kunne bli martyr, men ikke Osama, sier Saja.

– Bemerkelsesverdig mann

Overfor NRK innrømmer Hamas at de mistet en viktig rakettutvikler under den israelske bombingen i mai.

Mahmoud Al Zahar er en av Hamas øverste ledere, og en av grunnleggerne av den islamistiske bevegelsen på Gazastripen. Han beskriver Jamal Al Zebda slik:

– Han var en bemerkelsesverdig mann. Svært anstendig og svært viktig. Man kunne ikke se på ham at han var vitenskapsmann og professor.

HAMAS-GRUNNLEGGER: Mahmoud Al Zahar er en sentral skikkelse i Hamas, og var med på å grunnlegge organisasjonen på Gazastripen. Foto: Nabal Hego

Da Egypt stengte Hamas' tunneler ved grensen til Gaza, satte bevegelsen i gang et farlig, men – i deres øyne – livsviktig prosjekt. De begynte å samle opp udetonerte raketter som hadde blitt skutt inn i Gaza av Israel gjennom femten år med konflikt.

Bygget om vannrørledninger

Hamas hevder at de på denne måten fikk fatt i store mengder eksplosiver. De tømte innholdet i rakettene og brukte det om igjen. På havbunnen utenfor Gaza fant de et britisk krigsskip fra første verdenskrig, med ammunisjon som dykkere hentet opp.

KRIGSSKIP: Dykkere henter ut ammunisjon fra et britisk krigsskip på havbunnen utenfor Gazastripen. VIDEO: Al Jazeera

I tillegg oppdaget Hamas vannrørledninger som Israel hadde brukt da de hadde kontrolleren over Gaza. Vannrørledningene ble sentrale i Hamas hemmelige rakettprogram, ifølge Mahmoud Al Zahar.

– Vi bygget om og brukte vannrørledningene om igjen. Dette viser at dersom vi får tak i materialene vi trenger for å forsvare oss og frigjøre landet vårt, vil vi lykkes stort, sier han.

Kloakk i gatene og vannmangel

Rakettforsvaret Iron Dome hindret i mai rundt 90 prosent av de over 4000 rakettene som ble skutt opp fra Gaza, fra å gjøre skade i Israel, ifølge det israelske forsvaret.

I Israel ble tolv personer drept av raketter fra Gaza. Bombingen av Gazastripen krevde 254 menneskeliv. Nesten 2000 mennesker ble såret, rundt 1000 hjem ble ødelagt og flere sykehus og skoler fikk store skader.

STORE ØDELEGGELSER: En jente sitter i ruinene i det som tidligere var hjemmet hennes, i Beit Hanoun-nabolaget i Gaza by. Foto: Siegfried Modola / Reuters

Nylig ba FN verdenssamfunnet om hjelp til Gaza. Samtidig advarte lokale myndigheter om lekkasjer av kloakk i gatene og manglende tilgang på rent vann. De frykter økt spredning av sykdommer etter Israels bombing av infrastrukturen på Gazastripen.

Likevel mener Hamas-ledelsen at de gikk seirende ut av den siste konflikten.

– Vi vant en viktig seier. Som ethvert folk ønsker vi å leve fritt, ikke under okkupasjon for all fremtid, sier Mahmoud Al Zahar.