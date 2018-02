Italia: Nasjonalist pågrepet for skyting mot innvandrere

Luca Traini fotografert mens han venter på at han skal bli pågrepet av politiet. Foto: il Resto del Carlino / il Resto del Carlino

28-årige Luca Traini var i 2017 kandidat for det høyreorienterte populistiske partiet Lega Nord ved kommunestyrevalget i Corridonia i Macerata-provinsen. Det skriver flere italienske medier.

Lederen for Lega Nord, Matteo Salvini, har lovet å deportere 150.000 innvandrere det første året, hvis han skulle vinne valget og bli statsminister, ifølge nyhetsbyrået AP.

Partiet har forbindelser til andre høyreoriente nasjonalistiske partier i Europa, som Nasjonal Front i Frankrike og Frihetspartiet i Nederland.

Leder for Lega Nord, Matteo Salvini, under et talk show på italiensk fjernsyn 18. januar i år. Foto: REMO CASILLI / Reuters

Traini skal ifølge avisen Corriere delle sera ha ropt «lenge leve Italia» samtidig med at han gjorde fascisthilsen da han ble arrestert foran et krigsmonument i Macerata. En Glock pistol ble funnet i bilen han hadde brukt.

Skjøt innvandrere

Politiet opplyser ifølge nyhetsbyrået Ap at alle de seks sårede var innvandrere.

De første meldingene gikk ut på at to unge afrikanske innvandrere ble skutt av en gjerningsmann som kjørte rundt i en svart bil. Angrepet skjedde rett etter klokka 11 lørdag. Like etterpå ble også en annen innvandrer og en afrikansk kvinne skutt.

– Angrepet skjedde som del av en høyreekstremistisk kultur med klare referanser til fascisme og nazisme, sier innenriksminister Marco Minniti lørdag kveld.

En av de sårede i Macerata blir tatt hånd om av ambulansepersonell. Foto: GUIDO PICCHIO / Epa

Ba folk holde seg inne

Da skytingen startet, ba ordføreren i byen folk holde seg innendørs inntil videre.

– Det er en væpnet mann i en bil som skyter i byen, skrev ordfører Romano Carancini på Facebook. Det er uklart om oppfordringen til å holde seg innendørs står ved lag etter at politiet arresterte Traini.

Se mobilvideo fra Macerata her:

Videoen viser situasjonen i Macerata like etter skytingen i formiddag. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser situasjonen i Macerata like etter skytingen i formiddag.

Mulig et hevndrap

Lokale medier kobler dagens skyteepisode til drapet på en 18 år gammel hvit jente som ble funnet drept og partert, gjemt i to kofferter, sist onsdag. Ifølge Corriere della Sera kom den drepte kvinnen fra Corridonia, der Traini stilte til valg i fjor.

En nigeriansk mann er fengslet i forbindelse med drapet.

En patronhylse fra skytingen som såret seks mennesker i formiddag. Foto: Guido Picchio / AP

– De siste dagene har en merket spenninger, etter at den unge kvinnen ble funnet, sier svenske Camilla Murray til Aftonbladet. Hun bor i Macerata.

– Det finnes en afrikansk butikk i vår gård, og der har en lagt merke til at folk har satt opp plakater, og en hører hvordan folk prater på barene. Nå må vi bare håpe at det ikke blir enda verre, sier Camilla Murray.

Italias innenriksminister Marco Minniti kommer for å delta på et møte i provinskomiteen for orden og sikkerhet klokka 18 i kveld, skriver Corriere della Sera.