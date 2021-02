Men denne striden handler om mye mer.

Det begynte 1. januar. Da fikk ansatte og studenter overraskende vite at Erdoğans partifelle fra AKP, Melih Bulu, var ansatt som rektor, utpekt av presidenten selv.

I 40 år har det kjente universitetet selv valgt sine rektorer, og Bulu stod ikke på universitetets liste over kandidater. Derimot har han stilt som AKPs kandidat i lokalvalg.

Det tok ikke mange timene før protestene mot den politiske ansettelsen kom.

PROTESTER: I fem uker har studenter og lærer krevd at den politisk innsatt rektoren Melih Bulu går av. Her fra en demonstrasjon ii Kadıköy. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

– Vi vil at rektoren vår skal velges demokratisk av studenter, professorer og de ansatte ved universitetet, sier Turgut (21) til NRK.

Han er en blant flere hundre studenter og demonstranter som ble arrestert sist uke. Nå har han akkurat sluppet ut etter tre dager i varetekt.

Tyrkias Harvard

Boğaziçi (Bosporos) Universitet omtales som Tyrkias Harvard. Det er juvelen i Tyrkias akademia. Det er her landets elite utdannes.

Men nå ser det ærverdige 150 år gamle universitetet med utsikt til Bosporos-stredet mest ut som en kampsone, hvilket det også er.

Hele området er stengt inne bak politisperringer så langt øye ser. Overalt passer bevæpnede politifolk på at ingen uvedkommende kommer inn på campus. Politifolk i sivil er også overalt.

BLE ARRESTERT: Turgut (21) studerer ved Boğaziçi. Han vil ikke at universitetet skal styres politisk. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Vi var stolte av universitetets uavhengighet, åpenhet og liberale atmosfære. Boğaziçi er også en friplass for dem som er marginalisert ute i samfunnet. Nå har den nye rektoren innskrenket friheten dramatisk. Og han har stengt LHBT-klubben, forteller Turgut.

Som svar stilte noen av studentene ut et bilde av muslimenes helligste sted Kaba'en i Mekka, prydet med pride-farger. President Erdoğan og hans krets reagerte raskt.

– Vi skal løfte frem vår ungdom til å lede denne nasjonen, ikke LHBT-ungdommen som vandaliserer landet vårt! sa Recep Tayyip Erdoğan som også hevdet at det ikke finnes noe slikt som LHBT.

Presidenten kaller demonstrantene for avvikere og terrorister, grupper som må bekjempes som fiender.

Kampen om skoler og universitet

Striden Boğaziçi handler om noe mye større.

Dette er en kamp for å holde undervisningen i Tyrkia uavhengig og fri for politisk ideologi, sensur og press.

Etter kuppforsøket i 2016 kneblet Erdoğan opposisjonelle stemmer innen presse og akademia. Rundt tusen akademikere som hadde signert et opprop om fred mellom kurderne og Tyrkia mistet jobbene. Myndighetene innsatte folk fra AKP og akademikere lojale mot Erdoğans konservative og religiøse linje.

– Hundrevis av professorer og akademikere er sagt opp og har flyktet utenlands. Det er ingen respekt for loven i dette landet, så vi vet ikke hva myndighetene kan finne på.

BILDE: Zeyneb Gambetti, er førsteamanuensis og underviser i statsvitenskap og politisk teori ved Boğaziçi. Foto: Privat

Dette er blitt en politistat, sier Zeynep Gambetti som underviser i politisk teori ved universitetet.

– Det er bare en eneste professor som vil samarbeide med Melih Bulu. Vi andre 400 ansatte nekter. Men om myndighetene begynner å arrestere oss, så slutter universitetet å fungere. Det er slutten på Boğaziçi, sier hun til NRK.

Kontrollen over neste generasjon

Ved å ta kontrollen over pensum, læreplaner og rektorer og undervisningssystemet vil president Erdoğan forme Tyrkias nye generasjon som en konservativ og gudfryktig generasjon.

Siste skanse i kampen om fremtiden er Boğaziçi. Ansatte og studenter slåss for å bevare fri debatt, frie tanker og fri forskning.

Professorene og andre ansatte funnet sin måte å vise avsky på de siste fem ukene.

De ansatte protesterer mot rektor Melih Bulu, som er utnevnt av presidenten. Foto: Can Candan

– Hver ukedag kl. 12.00 tar vi på oss våre seremonielle kapper og stiller oss med ryggen til rektors kontor. Vi står der i 30 minutter uansett vær, sier Can Candan til NRK. Han er filmskaper og underviser ved fakultetet for vestlige språk, litteratur og film.

– Vi har ansvar for å opprettholde universitetets akademiske standard, både for studentene våre og for samfunnet, sier Candan.

– Vi har en fyr som mener han er sjefen for universitetet vårt, men ingen vil jobbe med ham, sier filmskaper Can Candan som underviser ved Boğaziçi. Foto: Christian Bergmann

– Vi har god støtte utenfor universitetet, sier Gambetti og viser til en undersøkelse der 73 prosent mener universitetet selv må få velge sin egen rektor. Av de spurte som stemmer AKP svarte 50 prosent at de mener det er galt å ansette en rektor av politiske grunner.

Ingen vil gi seg

Dragkampen spisser seg til og ingen av partene vil gi seg. I går åpnet president Erdoğan to nye fakulteter ved Boğaziçi Universitet for å feste grepet. Han kan ansette flere av sine folk.

KLAR TALE: – Akkurat slik vi har sendt terrorister til graven, vil vi også fortsette å gjøre det samme alle andre steder, er Recep Tayyip Erdoğans budskap til demonstrantene som han omtaler som terrorister.

Studentene svarte med et åpent brev til Erdoğan der de krever at fengslede studenter settes fri, rektoren må gå av og at angrepene mot LHBT -miljøet må stanse. De anklager presidenten for å drive med press og triks:

«Ditt forsøk på å prakke dine egne politiske militante på universitetet vårt er symptomet på den politiske krisen du har havnet i. (...) Og Ikke forveksle oss med dem som adlyder deg ubetinget. Du er ikke en sultan, og vi er ikke dine undersåtter», skriver studentene.

– Hvordan vil dette utvikle seg, spør alle seg om. – Vil vi se et nytt Gezi-opprør?

I 2013 spredte protestene mot Erdoğans konservative politikk seg fra Istanbuls Gezi-park til hele landet. Opprører ble slått ned med hard hånd.

– Vi håper protestene vil fortsette å spre seg. Vi håper dette kan bringe endinger på en positiv måte. Vi ikke terrorister, vi er bare studenter som kjemper for rettighetene våre, sier Turgut.