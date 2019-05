Israel utlyser nyvalg i september

Statsminister Benjamin Netanyahu klarte ikke å samle en koalisjonsregjering før fristen gikk ut onsdag kveld, halvannen måned etter at hans parti Likud fikk størst andel av stemmene.

Nasjonalforsamlingen, Knesset, stemte 74–45 i favør nyvalg etter midnatt, israelsk tid. Valget skal holdes 17. september.

Netanyahu går ut mot visestatsminister Avigdor Lieberman, og mener han har skylden for at det nå blir et nytt valg. Lieberman har stilt som ultimatum at også ultraortodokse jøder skal avtjene verneplikt. De har til nå vært fritatt for det, og Netanyahu har ikke villet gi etter, ettersom han er avhengig av støtte fra de ultraortodokse partiene.