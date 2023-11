Island på kanten av vulkanutbrudd

Islendingene følger nøye med på den seismiske utviklingen på Reykjanes-halvøya, etter flere tegn på et mulig vulkanutbrudd.

– Magmaen ligger under varmekraftverket Svartsengi. Et utbrudd som rammer kraftverket kan kutte fjernvarmen til 30 000 beboere på Reykjanes.

Det sier den norske geologen Børge Johannes Wigum som bor på Island.

Magmaen, som kalles lava når den strømmer ut på overflaten, kan også renne ned mot byen Grindavik hvor det bor 3500 mennesker, advarer geologen.

– Ikke tenk på det som et spørsmål om dager, men tenk på det som et spørsmål om timer, sa den islandske vulkanologen Thorvaldur Thordarson på fredag.

Han advarer om at responstiden ikke er lang uansett hvor vulkanen skulle få utbrudd i området. Han sier derfor at det er på tide med evakueringsplaner av nærliggende beboere.

Reykjanes-halvøya har hatt tusenvis av jordskjelv siden 25. oktober. Ifølge Thordarson sprer disse jordskjelvene seg langs kjente vulkanske sprekker, noe som gjør et vulkanutbrudd svært sannsynlig.

– Jeg tror vi er ganske nærme. Landet fortsetter å stige, nevner vulkanologen, noe som er et tegn på et mulig utbrudd.

Han bemerker også at magmaen under jorden ser ut til å ha steget fra en dybde på 4–5 kilometer til nesten overflaten. Det indikerer at et utbrudd kan komme brått.

Forventer en eksplosiv start

Den norske geologen Wigum forteller at det har vært vulkanutbrudd i området tidligere, men at de har vært små og tiltrukket turister.

– Nå forventer man en mer eksplosiv start og mer askedannelse. Det blir ikke som det store vulkanutbruddet i 2010, hvor internasjonale flyvninger ble kansellert, men det kan gi lokale utfordringer.

Området ligger nærme Keflavik, som er Islands største flyplass.

Søndag morgen melder den islandske allmennkringkasteren RÚV en nedgang i antallet jordskjelv, men at jorden fortsetter å stige.

Tidligere har RÚV bekreftet magma nær vulkanfjellet Thorbjörn i en dybde på tre til fire kilometer. De har også meldt om over 10 000 jordskjelv siden 25. oktober.

Dette er den femte gangen magma-inntrengning har blitt målt i området, men ingen av de tidligere tilfellene førte til et utbrudd. Men med den nåværende seismiske aktiviteten, regnes muligheten for et vulkanutbrudd som mer sannsynlig enn tidligere. Det skriver allmennkringkasteren.

April i 2010 var måneden da hele Europa var askefast. Asken fra utbruddene fra Eyjafjallajökull hadde lagt seg i lufta over store deler av Nord-Europa, noe som lammet flytrafikken i flere land. Du trenger javascript for å se video. April i 2010 var måneden da hele Europa var askefast. Asken fra utbruddene fra Eyjafjallajökull hadde lagt seg i lufta over store deler av Nord-Europa, noe som lammet flytrafikken i flere land.

Island er med sine rundt 150 vulkaner og 32 aktive vulkansystemer ikke ukjent for vulkanutbrudd. I sommer brøt det ut et mindre utbrudd på Reykjanes-halvøya etter tusenvis av små jordskjelv. I 2010 stoppet det voldsomme Eyjafjallajökull-utbruddet rundt 100 000 flyvninger over Nord-Europa.