Vulkanutbruddet er kraftigere og gassforurensningen er større enn det man har sett de siste årene på Island, skriver den islandske kringkasteren RÚV. I morgentimene i dag melder kringkasteren at aktiviteten til utbruddet har blitt kraftig redusert.

Utbruddet i vulkanen Fagradalsfjall startet nord for Litli-Hrútur på Reykjaneshalvøya på Island mandag.

Beboere på Reykjanes blir bedt om å holde vinduer lukket.

– Det kan forventes betydelig gassforurensning fra vulkanen ved Litli-Hrútur, skriver politiet på Island på sin Facebook-side.

I uken før utbruddet ble det registrert tusenvis av små jordskjelv i området, som signaliserte at magmaen i bakken var i bevegelse og at et utbrudd var nært forestående, skriver The Guardian.

– Det gjør vondt å puste inn

Rundt klokken 23:00 mandag kveld dro Virgill Scheving Einarsson på handletur til Hafnarfjörður. Han sier det gjør vondt å puste.

– Du kan se brannen fra Vatnsleysuströnd. Alt brenner der. Du får nesten ikke puste. Det er som å være på en fabrikk med giftstoffer rundt. Det gjør vondt å puste inn. Verst er det her over Vogar og Vatnsleysuströnd, sier Virgill til RÚV.

FARLIGE GASSER: Vulkanutbruddet på Island mandag gir fra seg farlige gasser, og beboere i området blir bedt om å lukke vinduer. Foto: Juergen Merz - Glacier Photo / Reuters

Politiet har, etter råd fra forskere, stengt tilgangen til området ved vulkanen på grunn av store og livstruende gasser.

– Vi ber fortsatt folk om ikke å nærme seg utbruddet av den enkle grunn at det anses som livstruende, det høres dramatisk ut å si dette, men det er det, sier kommunikasjonsdirektør Hjördís Guðmundsdóttir i politiet.

I en video som er delt på politiets Facebook-konto, og som er tatt fra kystvaktens helikopter mandag kveld, kan man tydelig se vulkanens aktivitet.

Det er tredje år på rad at vulkaner på Reykjaneshalvøya har utbrudd.

Ikke fare for aske

I 2010 lammet utbruddene fra vulkanen Eyjafjallajökull store deler av flytrafikken i store deler av Nord-Europa.

April i 2010 var måneden da hele Europa var askefast. Asken fra utbruddene fra Eyjafjallajökull hadde lagt seg i lufta over store deler av Nord-Europa, noe som lammet flytrafikken i flere land. Du trenger javascript for å se video. April i 2010 var måneden da hele Europa var askefast. Asken fra utbruddene fra Eyjafjallajökull hadde lagt seg i lufta over store deler av Nord-Europa, noe som lammet flytrafikken i flere land.

Professor i geovitenskap Christian Haug Eide ved Universitetet i Bergen sier det er lite sannsynlig at dette utbruddet kommer til å føre til aske eller påvirke Europas flytrafikk.

– Sannsynligheten for at du blir askefast på grunn av dette utbruddet er veldig lite sannsynlig.

Han forklarer at aske dannes ved at lavaen kommer i kontakt med vann eller is som gjør at det begynner å koke.

– Sannsynligheten er nok mye større for at mange har lyst til å reise inn til dette området her for å se utbruddet som er ganske fantastisk.

Spektakulært syn

Eide sier det ikke er så vanlig at myndighetene ber folk om å holde vinduene lukket etter et vulkanutbrudd.

– På Island er det sånn at når du får et nytt vulkanutbrudd så kommer det masse lava og gass. I løpet av kort tid så avtar mengden med gass som kommer ut.

Vulkanutbrudd på Island: Ekspander/minimer faktaboks Det er nå 32 aktive vulkaner på Island.

Vulkanen Bardarbunga hadde et utbrudd i 2014.

Grimsvøtn hadde sitt forrige utbrudd i 2011.

Eyafjallajøkul hadde utbrudd i 2010, da en askesky lammet store deler av flytrafikken til og fra Europa.

Hekla hadde utbrudd i år 2000.

Katla hadde forhøyet aktivitet to ganger sommeren 2017. Det er 99 år siden forrige utbrudd, mot normalt 40-60 år mellom hver gang.

Vulkanen Fagradalsfjall har nå et pågående utbrudd.

(Kilde: icelandicvolcanos.is)

For å forhindre folk fra å komme seg til vulkanen er veiene rundt området stengt. Eide sier det vil åpnes igjen når gassmengden avtar og man får mer oversikt.

Det pågående utbruddet i Fagradalsfjall er rundt ti ganger større enn et utbrudd i samme vulkan i 2021. Foto: JUERGEN MERZ - GLACIER PHOTO ART / Reuters

Han beskriver bildene fra vulkanutbruddet som spektakulære, men anbefaler folk å holde seg unna.

– Men man forventer at det skal stabilisere seg om noen få dager og da kan jeg tenke meg mange ting som vil være mer farlig enn å reise å se på dette utbruddet.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter: