Iransk TV tegnet klær på Oscar-stjerne

Den gullfargede og utringede gallakjolen ble nemlig for mye for TV-publikummet i Iran, skriver New York Times.

Det iranske nyhetsbyrået ILNA sensurerte derfor Theron med å tegne på henne store, sorte «klær» og deretter dekke henne til med en stor flekk som var photoshoppet på TV-sendingen.

Da hun sammen med Shirley MacLaine delte ut prisen under søndagens show, var bare hodet til den sørafrikanske skuespilleren synlig.

GALLA: Slik gikk Charlize Theron og Shirley MacLaine kledd da de delte ut prisen. Foto: Chris Pizzello / AP

Iransk vinner

Iranske ILNA – Iranian Labour News Agency – dekket utdelingen siden «The Salesman» av den iranske regissøren Asghar Farhadi vant prisen for beste fremmedspråklige film.

Han boikottet prisutdelingen som protest mot president Donald Trumps innreiseforbud, og i stedet tok den iransk-amerikanske ingeniøren Anousheh Ansari imot prisen på hans vegne.

Men også Ansaris bare skulder ble sensurert av nyhetsbyrået.

Kritiseres

KRITISK: Masih Alinejad ønsker større frihet for iranske kvinner, og kritiserer Iransk TV. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Masih Alinejad driver Facebook-siden My stealthy freedom, som kjemper for iranske kvinners frihet til å gå uten å dekke seg til. Hun kritiserer ILNAs politikk.

– Et typisk eksempel på Den islamske republikkens frykt for iranske kvinners nakne armer. Det er pinlig, men slik har iranske medier dekket slike hendelser i årevis, skriver hun i et innlegg på siden.

Hun mener også flere bør protestere høyere.

– Mange protesterer på Trumps innreiseforbud for muslimer, men vi må også være tydeligere i fordømmelsen av Den islamske republikken Irans innreiseforbud for kvinner som ikke kan reise inn i landet uten hijab, skriver Alinejad videre.