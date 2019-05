Iransk general: – Vi har et hemmelig våpen mot amerikanske krigsskip

Ordkrigen mellom Iran og USA fortsetter.

Nå er det en general i Irans militære kommando som advarer amerikanerne.

– Amerikanerne sender to krigsskip til regionen. Hvis de gjør den minste dumhet, vil vi sende skipene til havets bunn med mannskap og fly, sier general Morteza Qorbani til det iranske nyhetsbyrået Mizan.

– Vi vil gjøre det ved å bruke to raketter eller to av våre nye hemmelige våpen, fortsetter generalen ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Advarselen fra Teheran kommer ett døgn etter at president Donald Trump sa at ytterligere 1.500 soldater vil bli sendt til regionen.

Iran truer USA med angrep med hemmelige våpen. Bildet viser et medlem av revolusjonsgarden i Iran som roper slagord under en øvelse der et krigsskip blir angrepet. Øvelsen fant sted i februar 2015. Foto: - / AFP

Reuters skriver at vestlige eksperter mener Iran ofte overdriver om kapasiteten på våpnene sine og om hva slags våpen landet besitter. Men det skal være en viss bekymring omkring Irans rakettprogram, ikke minst om landets kapasitet når det gjelder lang-distanse-raketter.

«Beskyttende rolle»

President Donald Trump sa fredag at soldatene som er på vei til regionen skal for det meste ha en «beskyttende» rolle.

Soldatene skal blant annet forsvare amerikanske styrker som allerede er i Midtøsten, samt sikre navigasjonsfriheten, heter det i varselet til Kongressen.

BBC diplomatiske korrespondent, Jonathan Marcus, skriver at selv om intensjonen er å ikke gå til krig mot Iran, kan enkelte «Iran-hauker» se en mulighet til å gjøre det.

«Bomb Iran»

BBC skriver at dersom sanksjoner og økonomisk press ikke fører til regimeendring i Iran, så kan ikke militær intervensjon utelukkes.

Den britiske kringkasteren viser til kilder som mener at både nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton og utenriksminister Mike Pompeo kan komme til å støtte en slik linje.

Nasjonal sikkerhetsrådgiver blir av flere stemplet som «Iran-hauk». Mye tyder på at han ikke har noe imot en militær løsning for å få til et regimeskifte i Iran, skriver blant andre BBC. Foto: Jessica Hill / AP

Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har i flere tiår tatt til orde for å angripe Iran militært, blant annet i et innlegg i The New York Times i 2015 under tittelen «Bomb Iran».

Store styrker i regionen

Tidligere i uka sa ikke navngitte tjenestemenn at Pentagon har planer om å sende opptil 10.000 nye soldater til regionen. Til det sa fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan at det ikke var konkludert med et slikt antall, skriver NTB.

USA har fra før titalls tusen soldater i Midtøsten, blant annet ved en stor marinebase i Bahrain og en flybase og et operasjonssenter i Qatar. Det er rundt 5.200 amerikanske soldater i Irak og 2.000 i Syria.

Tidligere denne måneden sendte USA flere tusen flere inn i regionen rundt Iran, blant annet med et hangarskip, bombefly og kampfly.

Ordkrig gjennom uka

Gjennom denne uka har det vært sendt kraftige verbale salver mellom ledere i Iran og USA.

Ordkrig. Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif har kommet med harde utfall mot USAs president Trump den siste tiden. Foto: Carlo Allegri / Reuters

– President Donald Trump håper å oppnå det Aleksander den store, Djengis Khan og andre aggressorer ikke maktet, uttalte Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

– Iranerne har stått oppreist i årtusener, mens aggressorene har kommet og gått. Økonomisk terrorisme og folkemord-trusler kommer ikke til å gjøre slutt på Iran, fortsatte den iranske utenriksministeren ifølge DPA.

Trump på sin side truet med å utradere Iran, dersom landet angriper amerikanske interesser.

– Hvis Iran vil slåss, vil det være den offisielle slutten på Iran. Aldri true USA igjen, skrev den amerikanske presidenten på Twitter.

I et intervju med sin favorittkanal Fox News fulgte Trump opp og gjentok at USA aldri vil tillate at Iran får atomvåpen.

– Jeg vil ikke slåss. Men når du har situasjoner som med Iran, kan du ikke la dem ha atomvåpen, du kan ikke la det skje, sa Trump.

Trakk seg fra avtale

Iran inngikk 2015 en atomavtale med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, der landet i bytte mot sanksjonslette forplikter seg til ikke å utvikle atomvåpen og langtrekkende raketter.

Trump er uenig og trakk USA fra avtalen i mai i fjor og har siden skjerpet de amerikanske sanksjonene mot lran.