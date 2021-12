Innholdsmoderator saksøker TikTok: Måtte se videoer om kannibalisme

Det er en arbeidshverdag hvor moderatorer må se overgrepsvideoer, voldtekter, halshugging, mishandling av dyr, og selvmord, ifølge søksmålet.

Det omtales blant annet av Bloomberg og The Verge. Det er den tidligere TikTok-moderatoren Candie Frazier som har levert søksmålet via sine advokater til den føderale domstolen i Los Angeles.

Hun sier at hun har alvorlige traumer, depresjon og symptomer på posttraumatisk stresslidelse som følge av de urovekkende videoene hun så daglig.

Videoappen har 10.000 innholdsmoderatorer og oppgavene deres består i å vurdere hvilke videoer som kan gå ut på plattformen.

Ifølge Frazier må de se gjennom detaljerte videoer som involverer kannibalisme, knuste hoder, og skoleskyting.

– På grunn av det store innholdsvolumet skal TikTok-moderatorer se tre til ti videoer samtidig, skriver advokatene hennes i søksmålet.

– Ingen oppfølging

I gruppesøksmålet har hun åpnet for at flere i TikTok-moderatorer kan få erstatning i en framtidig rettssak.

TikTok krever at moderatorene jobber 12 timer om dagen, og at de må se hundrevis av videoer i løpet av skiftet. De får ifølge søksmålet en time lang spisepause og to kortere pauser på 15 minutter.

Ifølge Frazier er det ingen måte for moderatorene å flykte fra videoene på. TikTok klarte ikke å følge sine egne retningslinjer, som handler om å gi psykologisk oppfølging til ansatte, hevdes det.

– Hun har vanskeligheter med å sove, og når hun sover, har hun forferdelige mareritt, skriver advokatene.

Vant lignende rettssak

Frazier ber om erstatning for psykiske skader hun har fått og en rettskjennelse som krever at selskapet oppretter et medisinsk fond for alle deres moderatorer.

TikTok svarer at de ikke kommenterer pågående saker i retten, men at de streber etter å «fremme et omsorgsfullt arbeidsmiljø» for sine ansatte.

Advokatfirmaet som representerer Frazier har tidligere sørget for at Facebook-moderatorer fikk en erstatning på 52 millioner dollar betalt av Facebook.