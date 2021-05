Fullvaksinerte amerikanere slipper nå å bruke munnbind utendørs og i de fleste sammenhenger innendørs. De trenger heller ikke holde én meters avstand.

Unntakene er på steder hvor man er tett på andre, som sykehus, buss eller fly.

Over halvparten av voksne amerikanere har nå fått første vaksinedose. 35 prosent er fullvaksinerte, skriver BBC.

Færre vaksinerer seg

Antall daglige vaksinedoser har sunket i store deler av USA, skriver nyhetsnettstedet Bloomberg. I sin tale torsdag oppfordret president Biden amerikanerne til å vaksinere seg.

– Vaksiner deg, eller bruk munnbind frem til du gjør det, sa presidenten.

FREMOVER: President Joe Biden taler om veien videre og gjenoppbyggingen av USA i slutten av april.

Han har satt som mål at 70 prosent av den voksne befolkningen i USA skal ha minst én dose innen nasjonaldagen 4. juli.

Lokker med millionbeløp

I delstaten Ohio har guvernør Mike DeWine satt av både penger og stipender i et forsøk på å lokke innbyggere til å vaksinere seg. Det skriver det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press.

I fem uker fremover vil innbyggere over 18 år som tar første vaksinedose være med i et lotteri hvor de kan vinne 1 million dollar.

Innbyggere under 18 får delta i et eget lotteri, hvor de kan vinne et fireårig stipend til et av delstatens offentlige universiteter.

Mer kontakt privat i Norge

I Norge kan fullvaksinerte ha mer kontakt privat, men de må fremdeles bruke munnbind. Det er heller ingen lettelser i det offentlige rom.

– Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte og uvaksinerte utenfor risikogruppen, informerte helseminister Bent Høie på en pressekonferanse i slutten av april.

Per nå har Norge gitt minst én vaksinedose til omtrent 33 prosent av befolkningen. FHI håper på å kunne tilby første vaksinedose til alle i løpet av juli måned.

Ifølge FHI sin oversikt har 564.623 nordmenn fått begge vaksinedoser per 12. mai.