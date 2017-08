Indisk høyesterett annullerte muslimsk ekteskap

De tre siste månedene har 24 år gamle Akhila Ashokan, som kaller seg Hadiya, vært tvunget til å leve på et rom i foreldrenes hus fordi hun giftet seg med en muslimsk mann.

Foreldrene mener hun har vært utsatt for såkalt «love jihad». Begrepet «love jihad» er tatt i bruk av hinduistiske høyreorienterte grupper som hevder at islam har en strategi for å konvertere hindukvinner via romantikk og ekteskap.

– Er det nok å holde meg på denne måten? Er det slik livet mitt skal være? spør Hadiya i en video som aktivisten Rahul Easwar har tatt opp med tillatelse fra kvinnen.

Hun står i døråpningen til rommet hun har oppholdt seg i siden mai. Hadiya er iført hijab og spørsmålet hun stiller går til moren Ponnamma som også er synlig i videoen.

– Jeg vil ha barnet mitt tilbake, jeg vil ha datteren min tilbake, sier Ponnamma igjen og igjen, tydelig fortvilet på videoen.

Ufrivillig muslim

Akhila Ashokan, som foretrekker å bruke navnet Hadiya, hevder hun begynte å interessere seg for islam for tre år siden. Ifølge den indiske nettavisen The News Minute ble Hadiya inspirert av bønnen og den gode oppførselen til to muslimske venninner mens hun studerte medisin.

Uten å fortelle det til foreldrene konverterte hun så til islam og giftet seg med den 27 år gamle muslimen Shafin Jahan i desember i fjor. Hennes far hadde da i lengre tid forsøkt å få datteren bort fra det muslimske miljøet. Han mente datteren ikke var gått inn i dette frivillig og gikk rettens vei for at hun skulle returneres til hans varetekt.

Annullerte ekteskapet

I mai ble ekteskapet annullert av Høyesterett og Hadiya tvangssendt til foreldrenes hjem. Dette skjedde til tross for at Hadiya ettertrykkelig sa fra til retten at hun har konvertert frivillig og ikke ønsket å dra hjem.

Høyesterett kom frem til at Hadiya var svak, sårbar og mulig å utnytte på mange måter, og at hennes avgjørelse om ekteskap kun kan tas sammen med foreldrene.

Den omdiskuterte avgjørelsen har skapt overskrifter i indiske medier i månedsvis. Ikke minst etter at mannen Shafin Jahan gikk rettens vei og stilte spørsmål ved gyldigheten til annulleringen av ekteskapet og tvangsflyttingen av kona.

«Love jihad»

Det kom ikke Jahan noen vei med. Tvert imot bestemte Høyesterett seg for å høre på faren, som mente datteren var påvirket av muslimer med kontakter til IS da hun konverterte. Høyesterett har nå beordret det indiske etterretningsorganet som spesialiserer seg på terrorisme til å undersøke om Hadiya er utsatt for «love jihad», skiver The Guardian.

Imens lever Hadiya på rommet hos sine foreldre med minst mulig kontakt med omverdenen. Hun har ingen tilgang til telefon eller internett og huset voktes av politi.