I dag er Russlands «viktigste» dag: – Blir veldig spennende

– Én ting er sikkert, og det er at det kommer til å bli litt av et show.

Det sier Ina Holst-Pedersen Kvam, forsker ved Forsvarets høgskole, til NRK.

9. mai er Russlands «viktigste, mest hellige høytid», sa Vladimir Putin i 2021. Det er kjent som Seiersdagen for russerne, siden datoen markerer seieren over Nazi-Tyskland i den andre verdenskrig.

Det er knyttet stor spenning til hva Putin skal gjøre på mandag.

Ina Holst-Pedersen Kvam er forsker ved Forsvarets høgskole. Foto: Forsvarets høgskole

Ukraina og flere vestlige tjenestemenn har advart om at Russlands president Vladimir Putin kan komme til å bruke landets frigjøringsdag, 9. mai, til å erklære formell krig mot Ukraina eller trappe opp kampene.

Ordføreren i den ukrainske hovedstaden Kyiv, Vitalij Klitsjko, oppfordrer derfor byens innbyggere til å holde seg innendørs fra søndag til mandag.

Han mener at det er stor sannsynlighet for rakettangrep i alle regioner i landet i forbindelse med 9. mai.

– Mange forventer at Putin kommer til å erklære en offisiell krig, sier Ina Holst-Pedersen Kvam.

Hun tror Putin er utålmodig etter fremgang i krigen og at maktgrepet hans er under press på hjemmebane.

– I verste fall frykter man at han fatte en ny irrasjonell beslutning på en dag med stor patriotisk verdi for det russiske folk og Kreml, som for eksempel å ty til drastiske midler i krigen mot Ukraina eller å inkludere andre land i erklæringen, sier Ina Holst-Pedersen Kvam.

Kan komme krigserklæring

Kvam sier at hun er svært spent på hva som kommer fra russisk hold 9. mai.

– Det spesielle med denne dagen i år er at for første gang raser det en fullskala russisk angrepskrig i Europa samtidig.

Kvam mener Putin nok så for seg å kunnne annonsere en relativt enkel seier med pomp og prakt.

– Nå når denne har uteblitt og krigen har blitt som den har blitt, må nok Putin servere et slags patriotisk plaster på såret, som for eksempel å erklære deler av Ukraina for under russisk politisk og økonomisk kontroll.

Hvert år holder Putin tale på Den røde plass den 9. mai.

I 2020 markerte president Putin 9. mai på Den røde plass i Moskva, Foto: Yekaterina Shtukina / AP

Fra ukrainsk og vestlig side er det spekulasjoner om han vil erklære fullskala krig fra talerstolen, og om han vil gjennomføre en militær mobilisering.

Men presidentens talsperson sier at dette ikke er aktuelt, og at det er vestlige spekulasjoner.

– En eventuell krigserklæring ville samtidig økt fleksibiliteten til Kreml, og få låst opp flere midler og metoder å benytte seg av.

Hun mener det også vil gi mer handlingsrom.

– Samtidig ville han frigjort seg noe fra den innenrikspolitiske tvangstrøya han har hatt på til nå fra å måtte selge invasjonen til folket som et slags krisehåndterings-tiltak, og at han stå friere til å skru opp temperaturen i krigen, sier Holst-Pedersen Kvam.

Vil ta tid før effekten vises

Professor ved Institutt for forsvarsstudier, Sven G. Holtsmark, er spent på om Putin benytter den viktige dagen til å komme med en krigserklæring.

– Tidligere har Putin brukt denne dagen til å komme med politiske utsagn. Jeg er spent på om han vil komme med en eller annen avklaring, sier Holtsmark.

Selv om Russland skulle erklære krig, vil det ikke endre så mye på kort tid, mener han.

– Da vil de i større grad kunne trekke inn vernepliktige, men det vil ikke løse noen problemer på kort sikt.

Det er Holst Pedersen-Kvam enig i.

– Uansett vil det ta en måned eller to før vi i så fall i ser effekten i praksis av reservistene alene. Russland er verdens største land i areal, så det vil ta tid å få mobilisert alle, utstyre dem og gjerne trene dem noe før disse sendes av gårde til fronten.

Hun har ikke tro på at det vil føre til drastiske endringer på bakken, utover å kjøpe tid.

– De som kommer da er med andre ord neppe mer kompetente enn de som allerede er der, og deres prestasjoner taler egentlig for seg selv, sier hun.

I fjor paraderte rundt 12.000 soldater foran presidenten på Den røde plass i Moskva 9. mai. I år vil paraden bestå av 33 paradeenheter og over 11.000 personell, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. De skal vise frem 131 militærkjøretøy, mens 77 fly og helikoptere skal fly over hovedstaden.